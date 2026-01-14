Il tariffario della guerra ibrida di Putin: graffiti a pochi dollari, telecamere a 400, omicidi a 10mila

C’è un aspetto della guerra russa che non passa dai carri armati né dai missili, ma da bonifici in criptovalute, chat criptate e piccoli incarichi pagati come lavoretti occasionali. Un graffito ostile all’Ucraina per pochi dollari. Una telecamera piazzata lungo una rotta logistica per 400. Un sabotaggio serio, o un omicidio mirato, per diecimila dollari. È il listino prezzi della guerra ibrida di Vladimir Putin, ricostruito nero su bianco da un rapporto del Royal United Services Institute (RUSI), uno dei più autorevoli centri di analisi strategica europei.

Il documento, intitolato Responding to Russian Sabotage Financing, descrive un sistema strutturato e sorprendentemente economico, fondato sull’uso di “agenti usa e getta” reclutati online per singole operazioni. Secondo RUSI, la Russia ha progressivamente abbandonato reti di intelligence tradizionali per affidarsi a una sorta di gig‑economy del sabotaggio, nella quale compiti semplici e rischiosi vengono esternalizzati a individui senza legami diretti con lo Stato russo.

"I metodi utilizzati per reclutare e incaricare i sabotatori", si legge nel rapporto, "sono passati dalla dipendenza, tipica della Guerra Fredda, da agenti di intelligence addestrati a un modello caratterizzato da incarichi remoti, freelance e altamente negabili: l'era della "gig economy" del sabotaggio russo. Gli attori ostili ora esternalizzano compiti a basso costo a individui "usa e getta" (o "agenti per un giorno") reclutati online. L’obiettivo non è solo colpire, ma farlo sotto la soglia del conflitto armato, mantenendo la possibilità di negare ogni responsabilità diretta.

Il cuore dell’analisi è economico. Il rapporto RUSI parla esplicitamente di pagamenti “da pochi dollari” per graffiti e atti vandalici simbolici, usati per diffondere propaganda, intimidire comunità locali o alimentare tensioni sociali. A un livello superiore si collocano incarichi più tecnici, come la raccolta di informazioni o la sorveglianza di infrastrutture sensibili. In diversi casi, l’installazione di telecamere nascoste lungo percorsi logistici o vicino a obiettivi industriali è stata pagata circa 400 dollari, scrivono gli analisti. Ma ai cittadini ucraini "viene spesso offerto circa il 10% delle tariffe pagate agli agenti usa e getta nell'Europa occidentale".

Salendo nella scala del rischio, crescono anche le cifre. Incendi dolosi, sabotaggi a magazzini o infrastrutture strategiche comportano compensi di alcune migliaia di dollari, mentre le operazioni più gravi arrivano a cinque cifre. Gli attacchi mirati contro individui specifici o obiettivi ad alto valore comportano pagamenti significativamente più elevati, fino a circa 10.000 dollari, sottolinea il rapporto. Una somma modesta se confrontata con l’impatto politico, economico e mediatico che simili azioni possono produrre.

Questa guerra a basso costo non è teorica. RUSI elenca una serie di attacchi già avvenuti o sventati sul territorio europeo, che mostrano con chiarezza quali siano i bersagli privilegiati. “I casi documentati pubblicamente includono attacchi riusciti contro un ristorante a Gdynia, un magazzino di pallet nei pressi di Varsavia e il centro commerciale Marywilska 44 a Varsavia”, si legge nel rapporto. Non solo. “Tra i piani sventati figurano quelli contro una fabbrica di vernici di proprietà statunitense a Wrocław e altri depositi logistici”, aggiungono gli analisti.

La scelta degli obiettivi non è casuale. Infrastrutture commerciali, magazzini, centri logistici e attività riconducibili a interessi occidentali o statunitensi rappresentano bersagli ideali: relativamente facili da colpire, difficili da proteggere in modo capillare e capaci di generare allarme e danni economici anche con azioni limitate.

Il reclutamento avviene quasi sempre online, attraverso piattaforme di messaggistica criptata. RUSI osserva che molti esecutori vengono contattati senza una vera selezione ideologica. “La motivazione primaria è finanziaria, non politica”, chiarisce il report. Questo rende il bacino di potenziali sabotatori molto ampio e difficile da monitorare, soprattutto in contesti di disagio economico o marginalità sociale.

Diverse indagini, rileva il rapporto, "hanno portato alla luce pagamenti inoltrati tramite conti bancari ordinari, spesso intestati a intermediari apparentemente impegnati in professioni legittime". Ma anche "denaro contante trasportato fisicamente oltre confine, denaro gestito da avvocati o intermediari e trasferimenti inoltrati tramite conti bancari di conoscenti europei in Russia prima di essere prelevati nell'UE". E a volte "vengono offerti anche pagamenti in natura. In Lituania, il diciottenne condannato per l'incendio doloso all'IKEA del 2024 ha ricevuto un veicolo usato, ma non i 10.000 euro promessi".

Ma se contanti e pagamenti in natura offrono flessibilità, fondamentale è il ruolo delle criptovalute, utilizzate per pagamenti rapidi e transnazionali. E non perché garantistano l'anonimato. "Nonostante l'opinione pubblica percepisca le criptovalute come utilizzate principalmente per la loro garanzia di anonimato", scrive RUSI, gli esperti "hanno ripetutamente sottolineato che il loro vantaggio nel finanziamento di atti di sabotaggio risiede nella bassa barriera all'ingresso, nell'assenza di sistemi di verifica dell'identità del ricevente e nella possibilità, offerta dalla stratificazione dei pagamenti, di poter negare qualsiasi coinvolgimento. Le catene di pagamento basate su criptovalute osservate nei casi di sabotaggio sono semplici, di scarso valore e generalmente poco sofisticate, ma efficaci", scrive RUSI.

Gli obiettivi strategici di questa campagna sono molteplici. Non si tratta solo di danneggiare fisicamente un edificio o un’azienda. Secondo il rapporto, queste operazioni servono a testare le vulnerabilità dei sistemi di sicurezza, a distrarre risorse investigative, e soprattutto a minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Anche azioni minori, come graffiti o incendi circoscritti, contribuiscono a creare un clima di instabilità percepita. I sabotaggi sono infatti pensati "sia come azioni dirette (come incendi dolosi, tentativi di attentato e ricognizione) sia con azioni simboliche (tra cui atti vandalici) volte ad alimentare le tensioni sociali o a minare la fiducia nelle istituzioni pubbliche".

In questo schema, il vero vantaggio per Mosca è il rapporto costi‑benefici.

Con investimenti minimi, spesso inferiori a quelli di una singola operazione militare convenzionale, la Russia riesce a esercitare pressione su più Paesi contemporaneamente, sfruttando manodopera sacrificabile e un sistema di pagamenti flessibile. Una guerra silenziosa, economica e persistente, che si combatte lontano dal fronte ma nel cuore dell’Europa.