Telefonate di Meloni ai leader internazionali: pace in Ucraina e cooperazione umanitaria a Gaza

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi tre colloqui telefonici distinti con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, S.A. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Al centro delle conversazioni, la guerra in Ucraina e le prospettive per un cessate-il-fuoco. Meloni e i suoi interlocutori hanno discusso degli sforzi diplomatici in corso, in particolare delle più recenti iniziative statunitensi, con l’obiettivo di avviare un percorso negoziale capace di garantire una pace giusta e duratura. Il presidente ucraino ha reso noto su X di aver avuto una “buona conversazione” con Meloni, durante la quale i due leader hanno condiviso “una visione comune su come procedere verso una pace reale ed equa” per l’Ucraina. Zelensky ha sottolineato l’importanza di mantenere informati i partner internazionali sugli sviluppi del conflitto e ha ringraziato Meloni per il sostegno alla posizione secondo cui i leader europei debbano essere pienamente coinvolti negli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti.

Zelensky, nel suo messaggio, ha aggiunto che la guerra “si svolge nel continente europeo” e che, con l’Ucraina in avvicinamento all’adesione all’UE, la voce dell’Europa “deve essere presa in considerazione” anche nella ricostruzione postbellica. Il presidente ucraino ha concluso confermando di aver coordinato con Meloni i prossimi passi, inclusi i contatti con Trump, e ha ringraziato la premier “per la sua posizione di principio e il sostegno incondizionato”.

La telefonata con il presidente emiratino è stata anche occasione per sottolineare l’eccellente cooperazione tra Italia ed Emirati nella consegna degli aiuti umanitari a Gaza.

In questo contesto, le due parti hanno ribadito la necessità di una cessazione immediata delle ostilità, della liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas e di un accesso umanitario pieno e senza ostacoli, per porre fine all’attuale crisi nella Striscia.