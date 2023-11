"Ucciso palestinese nel Nord di Gaza": così la tregua rischia di saltare | La diretta

Trattativa a oltranza per la tregua. Scontri in Cisgiordania | La diretta

Ascolta ora: "Trattativa a oltranza per la tregua. Scontri in Cisgiordania | La diretta"

La guerra tra Israele e Hamas è entrata nel 54esimo giorno. La diplomazia continua a lavorare per estendere la tregua tra i terroristi palestinesi e Tel Aviv. Secondo quanto si è appreso sarebbe stata raggiunta un'intesa di massima per altri due giorni di cessate il fuoco, anche se fonti israeliane hanno fatto sapere di non voler andare oltre a domenica. Intanto dalla Casa Bianca arriva una spinta alla fine delle ostilità: " Continuare sulla strada della guerra significa dare a Hamas ciò che cerca ", ha detto il presidente Joe Biden. Intanto Israele ha ricevuto una nuova lista degli ostaggi che dovrebbero essere liberati oggi dal movimento islamista palestinese.

Morto un palestinese nel nord della Striscia

A far vacillare i diplomatici potrebbe essere la morte di un Palestinese nel Nord di Gaza. Un uomo che con altri stava cercando di rientrare a casa sua a Beit Hanoun nel nord della Striscia sarebbe stato ucciso dall'esercito israeliano. Fonti locali avrebbero riferito che il gruppo aveva lasciato i rifugi e stava cercando di tornare in un gruppo di abitazioni. Per il momento le Idf non hanno fornito la loro versione dei fatti.

Scontri in Cisgiordania

Tensioni e scontri si sono registrati a Jenin, in Cisgiordania. Le Idf hanno condotto un raid nell'area, diverse zone sono state chiuse con posti di blocco e sono scoppiati scontri armati tra truppe israeliane e combattenti palestinesi, con almeno otto feriti. Secondo al Jazeera all'operazione avrebbero preso parte oltre un centinaio di soldati israeliani.

Schermaglie al largo della costa di Gaza

Il sito Ynet ha riportato la notizie che le forze israeliane hanno sparato "colpi di avvertimento" contro un numero di pescherecci palestinesi che avevano lasciato la costa della Striscia di Gaza. Le fonti sentite da Ynet hanno parlato di "violazione delle restrizioni previste dalla tregua". Dopo la sparatoria i pescherecci sarebbero poi tornati a riva. La Wafa, l'agenzia di stampa palestinese, ha riportato che " navi dell'occupazione israeliana hanno lanciato una serie di missili sulla costa di Khan Yunis, Al-Shati e Sheikh Radwan a Gaza contro le case dei cittadini ". L'agenzia ha poi accusato Israele " di aver violato la tregua " con questa azione.

L'attacco di Erdogan: "Netanyahu è un macellaio"

Nuovo durissimo attacco del presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante un discorso al gruppo parlamentare del suo partito Akp. Il capo di Stato turco parlando del premier israeliano ha detto che " Netanyahu, che ha commesso le più grandi atrocità del secolo a Gaza, ha già il suo nome scritto nella Storia come il macellaio di Gaza ". Erdogan ha poi apostrofato l'azione di Israele contro Gaza come un "genocidio" e criticato l'Occidente per avere sostenuto il premier israeliano. " Quelli che lo hanno sostenuto e che sono rimasti in silenzio sono egualmente colpevoli ", ha detto il leader turco.

Stoccata Onu a Israele: "Lasci le alture del Golan"

A stretto giro è arrivata un'altra stoccata dell'Onu a Israele. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato una risoluzione che invita Israele a ritirarsi dalle alture del Golan occupate. Il via libera è arrivato con il voto di 91 Paesi tra cui Russia, Brasile, India, Cina e Arabia Saudita. Otto nazioni, tra cui Stati Uniti e Regno Unito, hanno votato contro. 62 gli astenuti. La risoluzione è stata redatta da un gruppo di nazioni che comprende Algeria, Venezuela, Egitto, Giordania, Iraq, Qatar, Corea del Nord, Cuba, Kuwait, Libano, Mauritania, Emirati Arabi Uniti, Siria e Tunisia.