A Trump non piace la proposta dell'Iran che esclude l'uranio dall'accordo

L’Iran utilizza alleati regionali come Hezbollah in Libano per espandere la propria influenza e punta a "dominare la regione". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio in un'intervista a Fox News, sottolineando che la questione nucleare resta "il punto centrale" della crisi con Teheran. "Se l’Iran fosse solo un Paese radicale governato da persone radicali, sarebbe comunque un problema, ma sono rivoluzionari. In sostanza, cercano di espandere ed esportare la loro rivoluzione: ecco perché sono con Hezbollah in Libano, ecco perché hanno sostenuto Hamas, ecco perché hanno sostenuto le milizie in Iraq", ha detto Rubio. "Non cercano solo di dominare l’Iran, cercano di dominare la regione. E immaginate cosa succederebbe con un’arma nucleare", ha aggiunto, avvertendo che Teheran potrebbe usare tale capacità per rendersi "intoccabile" e rafforzare i propri alleati armati nell’area. "Guardate cosa hanno fatto con gli stretti: un ottimo esempio. Gli stretti sono praticamente l'equivalente di un'arma nucleare economica che stanno cercando di usare contro il mondo, e se ne vantano", ha concluso.