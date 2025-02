"Iniziare i negoziati subito". Trump parla con Putin e Zelensky

Una mattina di intensa attività diplomatica per Washington e la Casa Bianca: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver avuto oggi una telefonata "lunga e altamente produttiva" con Vladimir Putin, durante la quale i leader hanno concordato di avviare i negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. In un post sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha affermato che lui e il presidente russo avevano "concordato di far sì che i rispettivi team iniziassero immediatamente i negoziati" e che avrebbe iniziato chiamando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per informarlo della loro conversazione. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che Putin sostiene l'idea di Trump secondo cui è giunto il momento di lavorare insieme, aggiungendo che la telefonata è durata quasi un'ora e mezza, durante la quale Putin ha invitato Trump a visitare Mosca.

In un resoconto della conversazione pubblicato su Truth Social, Trump ha affermato: "Abbiamo discusso di Ucraina, Medio Oriente, energia, intelligenza artificiale, il potere del dollaro e vari altri argomenti". E ancora: "Abbiamo concordato di lavorare insieme, molto da vicino, anche visitando le rispettive nazioni. Abbiamo anche concordato di far iniziare immediatamente i negoziati ai nostri rispettivi team, e inizieremo chiamando il presidente Zelenskyy, dell'Ucraina, per informarlo della conversazione, cosa che farò adesso", ha scritto Trump. Sia Washington che Mosca, nella loro descrizione della telefonata, lasciano intendere che gli uomini abbiano assunto un tono conciliatorio.

"Il presidente Putin ha persino utilizzato il mio forte motto della campagna elettorale, 'BUON SENSO'. Entrambi ci crediamo fermamente", ha scritto Trump, suggerendo che l'ex agente del KGB all'altro capo del telefono aveva scelto attentamente le sue parole per fare appello al leader degli Stati Uniti.

A seguire, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense. Lo riporta RBC-Ucraina, citando quanto affermato dal consigliere del presidente ucraino Dmytro Lytvyn. "Ho appena parlato con Donald Trump. Una lunga conversazione. Sulle possibilità di raggiungere la pace. Sulla nostra volontà di lavorare insieme. Sulle nostre capacità tecnologiche, inclusi i droni e altre produzioni moderne", ha detto Zelensky dopo la chiamata. "L'Ucraina desidera la pace più di chiunque altro. Stiamo definendo i nostri passi congiunti con l'America per fermare l'aggressione russa e garantire una pace affidabile e duratura", ha aggiunto.

Trump ha aggiunto di aver incaricato una squadra composta dal Segretario di Stato Marco Rubio, dal Direttore della CIA John Ratcliffe e dal Consigliere per la Sicurezza Nazionale Michael Waltsz di guidare i negoziati: tuttavia, non ha menzionato Keith Kellogg , il suo inviato speciale per l'Ucraina e la Russia.