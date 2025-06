Trump in pressing su Hamas e Netanyahu: "Fate un accordo per Gaza"

Per la seconda volta in pochi giorni, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato duramente il processo penale in corso contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu, definendolo un ostacolo diretto ai negoziati in corso con Hamas e all'intesa sul nucleare con l'Iran. "È terribile quello che stanno facendo in Israele a Bibi Netanyahu", ha scritto su Truth Social, descrivendo il leader israeliano come "un eroe di guerra e un primo ministro che ha fatto un lavoro favoloso con gli Stati Uniti per eliminare la pericolosa minaccia nucleare iraniana". Trump ha affermato che Netanyahu "sta negoziando un accordo con Hamas che includerà il ritorno degli ostaggi" e si è detto sconcertato dal fatto che "il primo ministro d'Israele possa essere costretto a stare in aula tutto il giorno, per niente". Il presidente ha definito il procedimento una "caccia alle streghe" e una "follia" che rischia di "interferire con i negoziati con Iran e Hamas". "Gli Stati Uniti d'America spendono miliardi di dollari ogni anno, più che con qualsiasi altro Paese, per proteggere e sostenere Israele - ha scritto - Non lo tollereremo. Lasciate andare Bibi, ha un grande lavoro da fare".