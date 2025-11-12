Trump scrive al presidente israeliano: "Concedi la grazia a Netanyahu". Aperto un altro valico per gli aiuti a Gaza

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha ricevuto stamattina una lettera di Donald Trump in cui lo invita a concedere la grazia al premier Benyamin Netanyahu, definendo il processo a suo carico "politico e ingiustificato". Lo riferisce Channel 12 pubblicando la missiva. Trump aveva già avanzato la stessa richiesta a Herzog durante la sua visita in Israele un mese fa, in occasione dell'accordo di cessate il fuoco con Hamas.

"Mentre il Grande Stato di Israele e lo straordinario popolo ebraico superano i tempi terribilmente difficili degli ultimi tre anni, ti chiedo di concedere la grazia a Benyamin Netanyahu, che è stato un primo ministro di guerra formidabile e decisivo, e sta ora guidando Israele in un tempo di pace, che include il mio costante lavoro con i principali leader del Medio Oriente per aggiungere altri Paesi agli Accordi di Abramo", ha scritto Trump nella missiva diffusa dall'ufficio stampa del governo israeliano. "Sebbene rispetti assolutamente l'indipendenza del sistema giudiziario israeliano e i suoi requisiti, credo che questo 'casò contro Bibi, che ha combattuto al mio fianco per molto tempo, anche contro il durissimo avversario di Israele, l'Iran, sia un'azione penale politica e ingiustificata", ha aggiunto. Rivolgendosi poi a "Isaac" ricordandogli il loro "ottimo rapporto", il presidente americano ha concluso: "Ora che abbiamo ottenuto questi successi senza precedenti e che stiamo tenendo Hamas sotto controllo, è tempo di lasciare che Bibi unisca Israele perdonandolo e ponendo fine a questa guerra legale una volta per tutte".