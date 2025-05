Il giorno della parata a Mosca. Putin: "Tutta la Russia sostiene l'offensiva in Ucraina

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 9 maggio è giunto a Mosca come nel resto della Russia. Vladimir Putin dalla storica Piazza Rossa ha dato il via alle celebrazioni insieme a circa una ventina di altri capi di Stato e di governo giunti nella capitale russa per assistere alla parata militare che commemora l’anniversario della sconfitta della Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale.

Nel suo intervento ufficiale, il leader del Cremlino ha riaffermato il ruolo centrale della Russia nella lotta contro l’ideologia nazista, sottolineando che il Paese rimarrà "un baluardo incrollabile contro il nazismo, la russofobia e l’antisemitismo». Putin ha insistito sul fatto che "la verità e la giustizia sono dalla nostra parte", e ha ribadito che Mosca continuerà a contrastare ciò che ha definito “le atrocità dei sostenitori di ideologie distruttive”. Celebrando l'80° anniversario della vittoria sovietica nella cosiddetta Grande Guerra Patriottica, Putin ha lanciato un appello a non dimenticare le lezioni della Seconda Guerra Mondiale. "Non accetteremo mai revisionismi che tentino di riscrivere la storia, riabilitare i carnefici o infangare la memoria dei veri vincitori", ha dichiarato, lodando il sacrificio collettivo dell’Armata Rossa, formata – ha precisato – da soldati di diverse etnie dell’allora Unione Sovietica, che resteranno per sempre "nella memoria del mondo come soldati russi".

Ma la digressione sull'attuale conflitto in Ucraina, non ha tardato ad arrivare: ribadendo il pieno sostegno nazionale all’"operazione militare speciale”. "L’intera nazione – ha affermato – sostiene i nostri soldati.

Siamo fieri del loro coraggio e della forza morale che li guida, la stessa che ci ha condotto alla vittoria in passato". A margine della cerimonia, il presidente russo ha rivolto parole di cortesia a un gruppo di ufficiali nordcoreani presenti alla manifestazione.