Ucciso il primo ministro Houthi: "Colpito da un missile israeliano". Idf: "Gaza City zona pericolosa di guerra"

La questione nucleare iraniana si trova a un bivio critico, l'avvio del meccanismo 'snapback' per la reintroduzione delle sanzioni non è costruttivo e comprometterebbe il processo politico e diplomatico volto a risolvere la questione nucleare iraniana. È quanto afferma il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, dopo che il cosiddetto gruppo E3 - cioè di Germania, Francia e Regno Unito ha deciso di attivare il meccanismo per la reintroduzione delle sanzioni Onu all'Iran. Lo riporta il Global Times. Il portavoce rispondeva a una domanda relativa al fatto che l'E3 ha presentato una notifica al Consiglio di sicurezza Onu per l'avvio del meccanismo di sanzioni 'snapback' all'Iran e, ai sensi della risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza, il Consiglio deve decidere entro 30 giorni se attivare il meccanismo.

La Cina ritiene che qualsiasi azione intrapresa dal Consiglio di sicurezza dell'Onu in questa fase dovrebbe contribuire a facilitare la ripresa del dialogo e dei negoziati, piuttosto che creare nuovi scontri che potrebbero peggiorare o aggravare la situazione, ha affermato Guo Jiakun. Il portavoce del ministero degli Esteri ha aggiunto che Pechino continuerà a mantenere una posizione obiettiva ed equa, incoraggiando attivamente la pace e promuovendo il dialogo, e svolgerà un ruolo costruttivo nel riportare la questione nucleare iraniana sulla via di una risoluzione diplomatica in tempi brevi.