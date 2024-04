Ucraina: "Abbattuto un bombardiere Tu-22". Ma Mosca nega: "Solo malfunzionamento"

Le forze di Kiev hanno rivendicato questa mattina l'abbattimento di un bombardiere strategico ipersonico russo Tu-22 in risposta agli attacchi missilistici e con droni da parte della Russia contro le città ucraine.

"Per la prima volta, unità missilistiche antiaeree dell'Aeronautica Militare, in collaborazione con l'intelligence della difesa dell'Ucraina, hanno distrutto un bombardiere strategico a lungo raggio Tu-22M3, un vettore di missili da crociera Kh-22 utilizzati dai terroristi russi per attaccare pacifiche città ucraine", ha dichiarato il comandante dell'aeronautica Mykola Oleshchuk in una nota su Telegram. SIngolare il fatto che alcuni milblog molto accreditato in Russa, come War Gonzo, non menzionino affatto l'accaduto dedicando spazio, invece, alla crisi Israele-Iran.

BREAKING: Russian Long-Range Supersonic Bomber, Presumed Tu-22M, Crashes in Southern Russia, East of Crimea.pic.twitter.com/0UmN3oZD69 — Simon Ateba (@simonateba) April 19, 2024

Alle prime luci dell'alba la Difesa russa, citata da Ria Novosti aveva dichiarato: "Nel territorio di Stavropol, dopo aver completato una missione di combattimento mentre tornava all'aeroporto in patria, un aereo Tu-22M3 delle forze aerospaziali russe si è schiantato. I piloti si sono lanciati", affermava la nota, spiegando che erano stati evacuati tre uomini mentre si cercava un quarto. Secondo i dati preliminari citati dalla Ria, la causa dello schianto sarebbe stata legata a un malfunzionamento tecnico. Non c'erano munizioni a bordo e l'aereo si è schiantato in una zona deserta, avevano precisato le forze di Mosca. Ma a aquanto pare le cose sono andate diversamente, come testimonierebbero numerose testimonianze in diretta sul web.

Sarebbe, inoltre, confermata la notizia della morte di un membro dell'equipaggio del bombardiere. A riferirlo, il governatore regionale Vladimir Vladimirov sul suo canale Telegram. "Sono state ricevute informazioni aggiornate sull'incidente con un aereo militare russo nel distretto di Krasnogvardeisky. Sfortunatamente, il terzo membro dell'equipaggio è morto. Esprimo le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. La ricerca del quarto pilota continua", ha scritto.

During tonight’s Missile Attack against Ukraine, a Tu-22M3 “Backfire” Strategic Bomber with the Russian Aerospace Forces reportedly Crashed in the Stavropol Krai Region of Southwestern Russia following a Technical Malfunction; Russian Sources are claiming that both of the Pilots… pic.twitter.com/vCkz6GoDmY — OSINTdefender (@sentdefender) April 19, 2024

A riprova dell'abbattimento il GUR ucraino ha pubblicato un video su Telegram che riprende quella che sembrerebbe essere la squadra della difesa aerea che-in collaborazione con l'intelligence- avrebbe abbattuto il Tu-22, colpendo a circa 300 km di distanza. Nella didascalia a corredo si sottolinea come il colpo sia stato realizzato utilizzando gli stessi mezzi che hanno abbattutto in precedenza un A-50 russo per il rilevamento e il controllo radar a lungo raggio.

Ukraine’s GUR military intelligence posts the video of what it says is the air defense crew shooting down the Russian Tu-22 strategic bomber, the first such downing since the war began. GUR said Ukraine struck the plane 300km away, using the same undisclosed means that downed the… pic.twitter.com/kwd6STn4o1 — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) April 19, 2024

ùIl colpo di Kiev assestato alle forze russe segue giorni di pesanti attacchi su terriotri urbani e zone civili dell'Ucraina. Non ultimo quello di stamattina con almeno un morto e nove feriti come primo bilancio della notte scorsa sulla regione di Dnipropetrovsk, nel sud dell'Ucraina. Una donna è stata uccisa nel distretto di Sinelnykivskyi, a sud-est della città di Dnipro, scrive su Telegram il governatore regionale Serguii Lysak, senza fornire ulteriori dettagli. "Un edificio di cinque piani è in fiamme a Dnipro. E' parzialmente distrutto. Potrebbero esserci delle persone sotto le macerie", ha aggiunto, segnalando danni anche nel distretto di Kryvyi Rig, a sud-ovest di Dnipro.

Lo stesso presidente Volodymyr Zelensky in un messaggio su Telegram ha confermato che sono ancora in corso le operazioni di soccorso e di scavo sotto le macerie di un edificio residenziale crollato, tornando a chiedere il sostegno degli alleati.

In Russia, il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha invece annunciato che 25 droni sono stati abbattuti mentre si dirigevano verso questa città vicino al confine ucraino.