Ucraina, ancora missili e droni russi su Kiev e Kharkiv

Mentre ad Abu Dhabi ripartono inegoziati, l'Ucraina è sotto pesante attacco russo. Nella notte sono risuonati gli allarmi in diverse regioni, con droni e missili che hanno bombardato Kiev e Kharkiv. I media di Mosca: "I soldati ucraini stanno abbandonato Sumy".
Ucraina: media russi, soldati Kiev stanno abbandonando Sumy
I militari ucraini starebbero abbandonando in modo precipitoso le loro posizioni nel distretto di Krasnopolsky, nell’oblast di Sumy. Lo hanno riferito all'agenzia Ria Novosti fonti delle forze di sicurezza russe.“Le difese delle Forze armate ucraine stanno letteralmente cedendo, il personale fugge abbandonando le proprie armi”, ha dichiarato una fonte dell’agenzia, aggiungendo che nelle postazioni lasciate sarebbero state rinvenute bottiglie di alcol vuote e dispositivi di protezione individuale. Nella zona opera il gruppo russo “Nord”.Secondo quanto comunicato dal ministero della Difesa russo, nelle ultime 24 ore le forze ucraine avrebbero subito perdite fino a 250 soldati, oltre alla distruzione di un veicolo corazzato da combattimento, 14 veicoli, due pezzi di artiglieria e cinque depositi logistici.Il presidente russo Vladimir Putin ha inoltre affermato che l’esercito sta portando avanti “con successo” il compito di creare una zona cuscinetto di sicurezza lungo il confine con la regione di Sumy.
Intenso attacco russo da tre ore anche a Kharkiv
Attacchi con missili e droni sono stati segnalati anche a Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, secondo il sindaco Igor Terekhov, citato dall'agenzia ucraina Rbc. Il governatore della regione di Dnipropetrovsk ha riferito che anche quest'area è sotto attacco, con la difesa aerea in azione nella vicina regione di Zaporizhzhia. All'alba, la città è stata ripetutamente colpita da missili balistici. Le esplosioni dei razzi sono continuate per diverse ore. "Il bombardamento di Kharkiv continua da più di tre ore", ha detto il sindaco Igor Terekhov, secondo il quale i russi stanno colpendo in modo mirato le infrastrutture energetiche. L'obiettivo è causare il massimo danno possibile e lasciare la città senza riscaldamento in pieno inverno. I bombardamenti hanno costretto a svuotare le tubature, lasciando 820 case senza riscaldamento.
Ucraina: attacco russo su Kiev, Kharkiv e Dnipro
Nella notte sono risuonati allarmi aerei in molte regioni dell’Ucraina per la minaccia di un attacco russo con droni e missili balistici. Colpite Kiev, Kharkiv e Dnipro. Lo riferisce l’aeronautica militare ucraina, citata da Rbc Ukraine.Esplosioni sono state udite a Sumy, mentre a Konotop sono state danneggiate una scuola, abitazioni private e alcune infrastrutture.
Trump, forse presto buone notizie per stop a guerra in Ucraina
Donald Trump ha annunciato che la sua amministrazione potrebbe presto annunciare buone notizie riguardo agli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina. "Credo che stiamo facendo ottimi progressi con l'Ucraina e la Russia. È la prima volta che lo dico. Penso che potremmo avere presto delle buone notizie", ha affermato parlando con i giornalisti nello Studio Ovale.