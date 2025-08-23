Ucraina, Cina pronta a inviare truppe di peace keeping

"Gli ucraini si dimostrano ottimi combattenti. Un esercito che deve restare dalla nostra parte, un modello per l’Europa. Ad ogni occasione la Nato ribadisce che il nostro pieno sostegno per l’Ucraina non è mai cambiato e non muterà sino a che non ci sarà una pace giusta e duratura". Così l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo del Comitato militare della Nato, in un'intervista al Corriere della Sera.

"Intendiamo proseguire gli aiuti militari e anche aumentarli. Ormai è chiaro che gli ucraini cercano il dialogo, ma i russi sono riluttanti e fanno melina per prendere tempo. Spero che vengano inasprite le sanzioni mirate a fare crescere la tensione interna contro Putin. La nostra speranza è permettere all'Ucraina di negoziare da una posizione forte", aggiunge. Rispondendo a una domanda sui risultati della conferenza con 32 responsabili militari sia Nato che della coalizione dei Volenterosi di mercoledì scorso, Cavo Dragone ha spiegato: "Abbiamo fatto il punto per un'azione di concerto dell’Alleanza. Vogliamo facilitare la fine veloce delle ostilità". "I Paesi Nato hanno dato il 99% degli aiuti militari complessivi. Nel 2024 il loro valore ha toccato i 50 miliardi di dollari. Dal primo gennaio 2025 siamo già a 33 miliardi, ma per la fine dell’anno saremo in linea col dato precedente, le proiezioni sono parecchio ottimiste", ha aggiunto.