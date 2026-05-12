Ucraina, finita la tregua: pioggia di droni russi, un morto nell’Est

Nuova escalation dopo la fine della tregua annunciata daDonald Trump. Nell’oblast di Dnipropetrovsk un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite nei raid russi. Mosca riferisce invece di aver intercettato nella notte 27 droni lanciati da Kiev su Belgorod, Voronezh e Rostov.
Droni russi in Romania: 14 incursioni, ministro Difesa chiede più protezione Ue
Il ministro della Difesa rumeno, Radu-Dinel Miruta, lancia l'allarme sulle continue incursioni di "droni" di provenienza russa nello spazio aereo del suo Paese, membro della Nato, e chiede che vengano ridispiegate determinate "capacità" militari per proteggere il confine orientale. "Mentre nel cuore del continente questo tipo di attacchi russi non si fa sentire con la stessa intensità che si avverte ai margini - afferma a Bruxelles, a margine del Consiglio Ue Difesa - noi ci troviamo ad affrontare, più volte al mese, droni che entrano nello spazio aereo europeo, Nato e rumeno". "Questi droni - continua Miruta - violano il nostro spazio aereo ed è evidente che, all'interno dell'Unione Europea, dovremmo riorganizzare le nostre capacità, le nostre risorse per ridurre questo tipo di violazioni".
Zelensky, da Russia oltre 200 droni dopo scadenza tregua
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha denunciato che la Russia ha lanciato oltre 200 droni allo scadere della tregua di 3 giorni durata da sabato a lunedì. "La Russia ha scelto di rompere il silenzio parziale che durava da diversi giorni. Durante la notte sono stati lanciati contro l’Ucraina più di 200 droni d’attacco. Sul fronte sono state nuovamente utilizzate bombe aeree - più di 80 - e sono stati registrati oltre 30 attacchi aerei", ha riferito Zelensky in un post su X, aggiungendo che "i droni d'attacco sono stati abbattuti nelle regioni di Dnipro, Zhytomyr, Mykolaiv, Sumy, Kharkiv e Chernihiv, nonché a Kiev e nella regione circostante". "Sono stati danneggiati impianti energetici, condomini e un asilo, e si è verificato anche un attacco contro una normale locomotiva civile sulla ferrovia..È stato segnalato che alcune persone sono rimaste ferite a seguito di questi attacchi. E, purtroppo, ci sono anche delle vittime", ha denunciato.
"Abbiamo detto che risponderemo in modo adeguato a tutte le mosse della Russia. La Russia deve porre fine a questa guerra, ed è la Russia che deve compiere il passo verso un cessate il fuoco reale e duraturo. Fino a quando ciò non accadrà, le sanzioni contro Mosca sono necessarie e devono rimanere in vigore ed essere rafforzate. È importante che non vi sia alcun allentamento della pressione e che i partner non restino in disparte, ma continuino a lavorare insieme per la sicurezza, la giustizia e una pace duratura", ha concluso Zelensky.
Ex capo di Gabinetto di Zelensky accusato di riciclaggio denaro
L'ex capo di gabinetto del presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, è stato accusato formalmente di riciclaggio di denaro in relazione alla costruzione di un complesso residenziale di lusso alle porte di Kiev. Lo riporta il Kyiv Independent, citando quanto comunicato dall'ufficio del Procuratore Specializzato Anticorruzione (Sapo). L'Ufficio nazionale anticorruzione ucraino (Nabu) e l'Ufficio del procuratore speciale anticorruzione (Sapo) sostengono che nel corso di diversi anni siano stati convogliati nel progetto oltre 460 milioni di grivnie (pari a 8,9 milioni di dollari) utilizzando una rete di società di comodo, transazioni in contanti e documenti finanziari fittizi. Secondo le autorità, il gruppo aveva in programma di costruire quattro ville private, ciascuna di circa 1.000 metri quadrati, insieme a un complesso benessere condiviso con spa e piscina, e il costo stimato di ciascuna residenza superava i milioni di dollari.
Mosca, abbattuti 27 droni lanciati da Kiev dopo scadenza tregua
L'esercito russo ha riferito di aver abbattuto 27 droni lanciati nella notte dalle forze armate ucraine dopo la scadenza del cessate il fuoco di tre giorni annunciato dal presidente americano Donald Trump. Dalle 24 alle 7 ora di Mosca, "le unità di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 27 droni ucraini ad ala fissa" sopra le regioni di Belgorod, Voronez e Rostov, ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato.
Ucraina: scade tregua e riprendono raid russi, un morto nell'est
Sono ripresi, poco dopo la scadenza del cessate il fuocodi tre giorni annunciato dal presidente americano Donald Trump, i raid aerei russi contro l'Ucraina. Oltre cinquanta sono i droni russi lanciati contro l'Ucraina, mentre almeno un morto è stato confermato nell'oblast di Dnipropetrovsk nell'est del Paese. Lo ha reso noto il responsabile dell'amministrazione militare regionale Oleksandr Ganzha. "Una persone è stata uccisa e altre quattro sono rimaste ferite. Il nemico ha attaccatto cinque distretti della regione oltre 20 volte con droni, artiglieria e bombe aeree", ha scritto su Telegram, precisando che un uomo è stato ucciso e una donna è rimasta ferita nella zona di Synelnykove di Dnipropetrovsk.