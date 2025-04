Iniziata l'offensiva russa di primavera. Cosa sta succedendo in Ucraina | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

È un risveglio attonito, più che triste e rassegnato, quello degli ucraini dopo la strage avvenuta nella Domenica delle Palme, con due missili russi che hanno causato 34 morti a Sumy, tra cui sette bambini. La reazione internazionale non si è fatta attendere. L'Ue chiede di "imporre la tregua". Meloni parla di "vile attacco, impegno di pace contraddetto". Kellogg, inviato in Ucraina della Casa Bianca, osserva che si è andati "oltre la decenza".

12.00 - "Mosca strumentalizza condizioni del cessate il fuoco"

"I funzionari russi sembrano strumentalizzare le vaghe condizioni del cessate il fuoco e sfruttare l'assenza di meccanismi di monitoraggio". Lo sostiene l'Intitute for the Study of War (Isw).

11.46 - Kiev fa evacuare i civili da Pokrovsk

Il governo ucraino continua a far evacuare la popolazione in prima linea e Sky News mostra alcune immagini che provengono da Pokrovsk, nella regione di Donetsk, un nodo stradale e ferroviario di enorme importanza strategica per l’Ucraina. Dalle fotografie si vedono agenti di polizia che fanno allontanare i residenti dalla città mentre continuano gli attacchi russi.

10.45 - Tajani: "La Russia non vuole arrivare alla pace"

''Quello che è successo in Ucraina è la dimostrazione che la Russia non vuole arrivare alla pace''. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando l'attacco russo su Sumy durante il suo intervento a Re Start su Rai Tre.

8.35 - Zelensky: "Trump venga a Kiev"

"La sicurezza del mondo è in gioco" se la Russia avanza ulteriormente e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe recarsi in Ucraina per vedere di persona le conseguenze della guerra. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista alla Cbs News pubblicata. Riferendosi a Putin, Zelensky ha detto che ''se noi restiamo fermi, lui avanzerà ulteriormente. Non si tratta solo di speculazioni oziose, la minaccia è reale".

8.30 - Nella notte abbattuti 40 droni russi

Le forze russe hanno attaccato l’Ucraina la notte scorsa con 62 droni di vario tipo, inclusi i Kamikaze Shahed: lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che 40 velivoli senza pilota sono stati abbattuti e 11 droni-esca sono caduti in zone aperte. I droni distrutti sono stati intercettati nell’est e nel sud del Paese. Nell’attacco sono state colpite le regioni di Odessa, Donetsk, Dnipropetrovsk e Kharkiv.

8.00 - Kallas agi Usa: "Serve massima pressione sulla Russia"

"Chi vuole che le uccisioni finiscano in Ucraina deve mettere massima pressione sulla Russia". Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas in Lussemburgo, alludendo alle parole di Trump. "In un mese di tregua senza condizioni accettata dall’Ucraina ma non dalla Russia abbiamo visti i civili uccisi", ha aggiunto precisando che servono più aiuti militari per permettere a Kiev di difendersi. "La mia iniziativa sulle munizioni è completa per due terzi".

7.00 - Attacchi russi con droni e missili

La città di Kharkiv è sotto attacco russo di notte e di giorno. Da quando gli ucraini hanno detto sì alla proposta di cessate il fuoco di Washington, i russi avrebbero lanciato oltre 70 missili balistici e mandato in azione 2.300 droni, sganciando circa seimila 6.000 bombe aeree.

7.30 - Prove di sfondamento a Sumy e Kharkiv

I russi continuano a lanciare missili contro il territorio ucraino, senza tenere minimamente conto delle possibili vittime civile. Evitano soltanto una cosa, di colpire le centrali energetiche. Inoltre, mentre prosegue senza esclusione di colpi l’offensiva nel Donbass, vanno avanti gli attacchi verso Sumy e Kharkiv. Gli ucraini resistono avvalendosi soprattutto dei droni di nuova generazione: nel mirino obiettivi militari ed energetici. Sfruttando lo stop degli aiuti americani (e quelli dell'intelligence) le truppe di Mosca sono riusciti a far arretrare gli ucraini dalla regione di Kursk. De quasi 1.200 chilometri quadrati che controllavano l'agosto dell'annos corso ora a Kiev non restano che poche colline, per un totale di circa 30-40 chilometri quadrati, con cui cercano con tutti i mezzi di difendere Sumy.

7.00 - Due missili fanno strage di civili nella Domenica delle Palme

Alle 10 e 11 minuti il primo, due minuti dopo il secondo. I due missili russi sono stati lanciati per uccidere il maggior numero di persone, visto che gli obiettivi erano una zona urbana molto popolata della città ucraina di Sumy. Il bilancio delle vittime parla di 34 morti (di cui 7 bimbi) e 119 feriti.

Eppure sarebbe potuta andare peggio: se i missili fossero giunti a destinazione 30 minuti dopo avrebbero perso la vita centinaia di bambini, che proprio domenica mattina avrebbero dovuto prendere parte ad una rappresentazione teatrale a pochi metri dal luogo in cui gli ordigni si sono conficcati nel terreno.