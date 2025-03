Ucraina, la Russia annuncia la morte di Yuri Previtali, foreign fighters italiano. Lui smentisce: “Sono vivo”

Ascolta ora 00:00 00:00

Il foreign fighter italiano Yuri Previtali, che combatteva per l'esercito ucraino, è stato dichoarato caduto in battaglia. A darne l'annuncio è stato Vladimir Rogov, presidente del coordinamento per l'integrazione delle nuove regioni russe: " Un altri mercenario straniero è stato eliminato: si tratta del nazista italiano Yuri Previtali, originario di Bergamo ". La notizia è stata poi confermata dalla TASS. Originario di Palazzago, in provincia di Bergamo, prima di partire era camionista e in una pausa dal fronte, in un'intervista al Corriere di Bergamo dichiarò di essere " disposto a morire per l’Ucraina ". Ma lo stesso Previtali, tramite il Corrirere della Sera, ha smentito i russi: "Sto bene, sono vivo"

A Bergamo, Previtali ha una bambina di meno di 10 anni: " Sa che il suo papà è in Ucraina a far la guerra, ma non sa che sto combattendo anche per lei, per garantire alle nuove generazioni un futuro migliore ". La paura di morire l'aveva messa in conto quando è partito per l'Ucraina: " Sono disposto a morire per l’Ucraina, non per un comandante. E morirei per una causa giusta ". Nell'intervista ha spiegato di aver rischiato più volte di morire durante il servizio ma di essersi salvato grazie a un brutto presentimento: " In quattro, me compreso, ci siamo rifiutati di partire per una missione. Sono morti in tre e altri cinque sono rimasti feriti. Dovevano assaltare un bunker, un americano ha pestato una mina. Mentre lo trasportavano indietro i russi hanno visto con i droni un raggruppamento di persone e hanno sparato un missile ".

Non si hanno ulteriori notizie su Previtali a parte il messaggio con il quale ha smentito la sua morte. Non è ovviamente noto dove si trovi esattamente in questo momento e non si sa nemmeno se è ferito in battaglia. Ma la sua smentita dà comunque la notizia della sua non caduta annunciata dalla Russia. Nel frattempo, è giunta notizia che Mosca ha colpito un ospedale militare a Kharkiv.

Il bombardamento, come riferito da Rbc Ucraina, ha danneggiato l'edificio dell'ospedale e le strutture residenziali, lasciando diverse persone ferite, secondo lo Stato maggiore delle Forze armate dell'Ucraina e il governatore regionale di Kharkiv, Oleh Syniehubov. A detta dell'esercito, con l'attacco di questa sera all'ospedale, le forze di Mosca hanno nuovamente violato il