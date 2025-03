Ucraina, terminati i colloqui di Riad

Ascolta ora 00:00 00:00

Dodici ore di colloqui sono avvenuti lunedì a Riad (Arabia Saudita) nella difficile trattativa per giungere ad una tregua nella guerra in Ucraina. Oggi nuovi faccia a faccia. La delegazione degli Stati Uniti, che svolge il delicato ruolo di mediatore, ha incontrato separatamente gli inviati di Kiev e poi quelli di Mosca. Gli incontri si sono svolti nel lussuoso hotel Ritz-Carlton. I nodi di maggior rilievo: i territori da spartirsi e lo stop agli attacchi alla centrale atomica di Zaporizhzhia. L'altro tema è legato al Mar Nero. Gli Usa premono affinché cessino le ostilità verso il Bosforo, per far ripartire le rotte del grano.

11.05 - Terminati i colloqui, trattative non saranno rese pubbliche

I colloqui tra Stati Uniti e Ucraina in Arabia Saudita sono terminati: lo fa sapere una fonte della delegazione di Kiev a Riad. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nel corso di un briefing ha detto che sono state ''trattative con un'immersione profonda nei dettagli, quindi il contenuto delle trattative tecniche non verrà sicuramente pubblicato. Quello che sta avvenendo in questa fase è che ''nelle capitali (Mosca e Washington, ndr) vengono analizzati i resoconti degli inviati e solo dopo l'analisi sarà possibile parlare di alcune intese", ha detto il portavoce del Cremlino

9.00 - Nuovo giro di colloqui

È in corso a Riad un nuovo incontro tra le delegazioni ucraina e americana sulla tregua in Ucraina. "Stiamo ancora lavorando con gli americani", ha detto un membro della delegazione ucraina a un piccolo gruppo di media.

8.45 - Più di 600 bambini uccisi durante la guerra

Dall'inizio della guerra in Ucraina, iniziata con l'invasione russa scattata il 24 febbraio 2022, più di seicento minori sarebbero stati uccisi. Lo rende noto l'Ufficio del Procuratore generale ucraino, come riporta Ukrinform.

"Più di 2.421 bambini sofferto in Ucraina per l'aggressione armata su vasta scala della Russia - si legge - Fino alla mattina di ieri, secondo informazioni ufficiali, si contano 604 bambini uccisi e più di 1.817 rimasti feriti" con conseguenze di varia entità. Le zone più colpite, secondo le denunce degli ucraini, sono la regione del Donetsk, con 633 vittime tra morti e feriti, e quella di Kharkiv (470).

8.30 - Russia: "Dialogo utile con gli Usa"

"Abbiamo parlato di tutto. E stato un dialogo intenso, non facile, ma molto utile per noi e per gli americani", ha detto uno dei negoziatori russi, Grigory Karasin, all’agenzia di stampa ufficiale russa Tass. "Certo, siamo ben lontani dall’aver risolto tutto, dall’aver trovato un accordo su tutti i punti, ma mi sembra che una conversazione del genere sia molto tempestiva. Continueremo a farlo, coinvolgendo la comunità internazionale, soprattutto le Nazioni Unite e alcuni Paesi", ha concluso, sottolineando di aver avuto l’impressione di "un dialogo costruttivo, necessario e indispensabile".

8.00 - Kiev accusa Mosca: "139 droni e un missile contro le nostre regioni"

L'Ucraina accusa la Russia di aver fatto partire nella notte dal proprio territorio 139 droni e un missile Iskander.

Secondo le notizie diffuse dall'Aeronautica militare di Kiev sarebbero stati abbattuti 78 droni, mentre altri 34 erano droni-esca che non hanno provocato danni. Nessuna precisazione sui restanti droni che sarebbero partiti dal territorio russo, né sul missile.