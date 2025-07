Ucraina, la Russia colpisce un condominio: morto un bambino di 10 anni

Nella notte del 22 luglio si sono udite delle esplosioni a Odessa a causa della minaccia dei droni russi, sono scoppiati incendi in città, una persona è rimasta ferita e ci sono stati feriti. È quanto fa sapere il sindaco di Odessa, Gennady Trukhanov, secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda.L'attacco è stato dichiarato poco prima delle 2 ora locale per essere revocato alle 2.38. A causa dell'attacco dei droni russi si sono sviluppati incendi in almeno due zone di Odessa.Il capo dell'Ova di Odessa Oleg Kiper, Servizio statale di emergenza ha spiegato che "nonostante l'attivo lavoro delle nostre forze di difesa aerea, si sono verificati danni alle infrastrutture civili: un edificio amministrativo e delle auto sono in fiamme e negli edifici residenziali sono state rotte le finestre.