Ucraina verso il voto. Ma Zelensky frena: "Servono garanzie"

Kiev si muove tra scadenze, smentite e tensioni, cercando di conciliare urgenze interne e pressioni esterne. L'Ucraina, scrive il Financial Times e ribadisce il presidente finlandese Alexander Stubb («me l'ha detto Zelensky»), ha avviato i preparativi per elezioni presidenziali e un referendum su un accordo di pace con la Russia, sotto l'ombra della Casa Bianca. Donald Trump avrebbe fissato il 15 maggio come deadline, chiarendo che senza un'intesa complessiva, che potrebbe includere concessioni sul Donbass, le garanzie di sicurezza statunitensi rischierebbero di evaporare.

Volodymyr Zelensky però smentisce e dice che «la transizione alle elezioni potrà avvenire quando saranno in atto tutte le opportune garanzie di sicurezza». Tuttavia il Financial Times indica nel 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione russa, la possibile data di annuncio ufficiale. Il referendum non toccherebbe i confini, ma riguarderebbe un accordo quadro: cessate il fuoco, garanzie multilaterali e avvio di un processo negoziale. Un testo volutamente vago, abbastanza ampio da essere approvato, abbastanza ambiguo da permettere a ciascun attore di rivendicare una vittoria.

Negli Stati Uniti, il voto ucraino viene letto come un tassello della campagna elettorale: chiudere il conflitto entro l'estate significa evitare che la guerra diventi un tema centrale dei midterm di novembre. Dietro il piano elettorale si intravede un calcolo politico evidente: Zelensky punta a consolidare la rielezione e a rassicurare Washington, mentre sullo sfondo si staglia l'ombra di una possibile e insidiosa candidatura di Valerji Zaluznyj.

Per l'Alta rappresentante Kaja Kallas «tenere elezioni mentre la guerra è ancora in corso non è decisamente una buona soluzione». Il consigliere presidenziale Mychajlo Podolyak, dopo le smentite di Zelensky, avverte che serve almeno una tregua, anche per permettere la ricostruzione di un sistema elettorale devastato da milioni di sfollati e rifugiati. Il Cremlino osserva e prende tempo, invitando a non dare credito alle indiscrezioni dei media.

Le uniche certezze arrivano dal prossimo round di negoziati tra Russia, Ucraina e Usa, previsto il 17 e 18 febbraio negli Stati Uniti. Non è chiaro se Mosca accetterà di spostare l'incontro sul territorio americano. Il tema centrale sarà quello territoriale, il più esplosivo: sul tavolo c'è la proposta statunitense di creare una zona economica libera nel Donbass, pensata come cuscinetto. Zelensky ripete come un mantra «che non può concretizzarsi la pace senza pressioni di Trump su Mosca». Il Cremlino da parte sua punta al riconoscimento internazionale della sovranità russa sul Donbass in un «grande trattato», mentre Zelensky ribadisce che ogni soluzione concreta sui territori potrà arrivare solo con un faccia a faccia con Vladimir Putin. Tutto questo con Mark Rutte, segretario generale della Nato, che spinge per «reali garanzie di sicurezza» post conflitto.

Sul fronte europeo, Bruxelles rafforza l'asse finanziario: il Parlamento ha approvato d'urgenza un prestito da 90 miliardi per il biennio 2026-2027, un segnale di «sostegno incrollabile», secondo la von der Leyen. Il fronte non è compatto: Orban contesta ogni accelerazione sull'ingresso dell'Ucraina nell'Ue, evocando una minaccia alla sovranità ungherese, mentre Mosca rilancia lo scontro sugli asset congelati, su cui Lavrov promette di non cedere.

A completare il quadro, Bruxelles annuncia un'alleanza sui droni con Kiev, parte di un piano per rafforzare la sicurezza europea e integrare l'industria ucraina in partenariati pubblico-privati continentali.

Il Regno Unito raddoppierà il numero di truppe in Norvegia e si unirà alla missione Nato nell'Artico per contrastare Mosca.

Intanto la guerra continua ad uccidere: nella regione di Kharkiv hanno perso la vita due bambini di un anno, una bambina di due e il loro papà. Altri due morti nel Dnipro.