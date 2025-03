Usa e Ucraina tornano a parlarsi. E Zelensly avvisa: "Lavoriamo per dispiegare contingenti partner"

Ascolta ora 00:00 00:00

Da un lato la diplomazia muscolare di Donald Trump, Elon Musk e Marco Rubio, dall'altro un Volodymyr Zelensky alle strette. Eppure si dialoga, anche se a fatica, lungo l'asse Kiev-Washington. La conferma arriva anche dal presidente ucraino che conferma: "Speriamo di vederci presto".

19:15 - Zelensky: "Lavoriamo per dispiegare un contingenti partner"

"Quando si definirà il formato delle Forze armate europee, questo dovrà basarsi sulla forza degli eserciti nazionali e sull'esperienza del dispiegamento di contingenti partner in Ucraina, su cui stiamo già lavorando". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ai leader dell'Unione europea riuniti nel Consiglio europeo straordinario e Bruxelles. Zelensky "accoglie con favore" il piano di riarmo proposto dalla Commissione europea, "un'iniziativa giusta. I fondi per la difesa previsti da questo piano dovrebbero rafforzare tutta l'Europa e chiedo che una parte significativa venga destinata alla produzione di armamenti in Ucraina, poiché la nostra capacità industriale è tra le più rapide e più adatte alle attuali minacce alla sicurezza".

19:08 - Zelensky: "Ripreso il lavoro con gli Usa"

Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky ha indicato su X che "tutti devono garantirè che la Russia ponga fine alla guerra in corso accettando che non ci siano più attaccate le infrastrutture energetiche e civili, una tregua sugli attacchi con missili, bombe, droni a lungo raggio, stop a operazioni militari nel Mar Nero. Poi il presidente ucraino informa che i team ucraino e americano hanno ripreso a lavorare e speriamo che la prossima settimana avremo un incontro significativo"

18:40 - Kiev: "In 5 anni Mosca avrà 300 brigate"

La Russia ha ora 220 brigate con esperienza di guerra e in cinque anni questo numero salirà a 300: dobbiamo rispondere a questa situazione prendendoci cura delle vite di oggi, di domani e del futuro". È uno dei passaggi del discorso di Volodymyr Zelensky ai leader Ue. Stando alla misura standard, una brigata conta tra i 3.000 e i 5.000 soldati. Quindi si va da un minimo di 900mila ad un massimo di 1,5 milioni di uomini.

18:35 - Verso un vertice militare tra Kiev e i volenterosi europei

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto oggi un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron a margine della riunione del Consiglio europeo a Bruxelles. "Ho ringraziato Emmanuel per la sua posizione chiara e di principio a sostegno dell'Ucraina e per la necessità di nuovi, più sostanziali passi per proteggere la nostra intera Europa, i nostri popoli, le nostre istituzioni e il nostro stile di vita europeo", ha dichiarato Zelensky. "Abbiamo discusso del prossimo incontro dell'11 marzo a livello di rappresentanti militari dei paesi disposti a compiere maggiori sforzi per garantire una sicurezza affidabile nel contesto della fine di questa guerra. Abbiamo coordinato le nostre posizioni e i prossimi passi", ha spiegato con un post su 'X'.

18:28 - Si lavora a un vertice a Riad

Secondo la corrispondente della Casa Bianca di Fox News l'incontro tra Ucraina e Stati Uniti dovrebbe

aver luogo martedì della prossima settimana in Arabia Saudita. "Rubio, Witkoff, Waltz vanno a Riad martedì per incontrare gli ucraini, tra cui Yermak", braccio destro di Volodymyr Zelensky, ha scritto Jacqui Heinric su X.