"Come Norimberga". Ok degli Usa al tribunale speciale per i russi

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di sostenere la creazione di un tribunale speciale per perseguire il crimine di aggressione dell'Ucraina, in un chiaro tentativo di ritenere gli alti funzionari del Cremlino responsabili del conflitto ucraino. " Gli Stati Uniti sostengono l'istituzione di un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina sotto forma di un tribunale internazionale che sia radicato nel sistema giudiziario ucraino e includa elementi internazionali ", ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato americano.

Il tribunale speciale per i crimini russi

" In questo momento critico della storia sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti sostengono lo sviluppo di un tribunale internazionale dedicato al perseguimento del crimine di aggressione contro l'Ucraina ", ha invece affermato l'ambasciatrice plenipotenziaria Usa per la giustizia penale globale, Beth Van Schaak.

L'ambasciatrice ha precisato che " ci sono argomenti convincenti sul perché " il suddetto crimine di aggressione " deve essere perseguito insieme " ai crimini che sono oggetto di indagine da parte della Corte penale internazionale (Cpi).

Van Schaak ha quindi citato l'esempio dei processi di Norimberga, che hanno perseguito i leader nazisti dopo la seconda guerra mondiale, e nei quali gli " Stati Uniti guidarono il perseguimento del crimine di aggressione, considerato "crimini contro la pace" nel lessico dell'epoca ".

La decisione degli Usa

Gli Stati Uniti hanno quindi espresso adesso il loro sostegno alla creazione di un tribunale speciale per perseguire la Russia per il " crimine di aggressione " contro l'Ucraina, un'idea promossa dall'Unione Europea. La sede del tribunale dovrebbe essere in un altro Paese europeo, almeno all'inizio, per " rafforzare l'orientamento europeo desiderato dall'Ucraina ".

Come ha sottolineato la Cnn, esistono diversi organismi come la Cpi che possono perseguire crimini di guerra e crimini contro l'umanità, ma questi non hanno la giurisdizione per portare avanti il concetto di crimine di aggressione della Russia contro l'Ucraina.

Van Schaack ha affermato che gli Stati Uniti prevedono che un simile tribunale abbia elementi internazionali significativi, sotto forma di diritto sostanziale, personale, fonti di informazione e struttura. " Siamo impegnati a lavorare con l'Ucraina e con i Paesi amanti della pace in tutto il mondo, per alzare la voce in modo da ottenere una responsabilità completa per i crimini internazionali commessi in Ucraina ", ha quindi concluso.

Ricordiamo che, all'inizio di marzo, la Cpi ha emesso un mandato di arresto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e della funzionaria russa Maria Lvova-Belova per un presunto piano di deportazione di bambini ucraini in Russia. Adesso si fa strada la creazione di un possibile tribunale speciale.