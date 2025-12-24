Vendetta dello Zar. Il Papa: "Tregua"

Mentre il Natale bussa alle porte, la guerra, testarda come un vizio antico, fa finta di non sentire. Il Papa chiede 24 ore di tregua. Ma la notte scorsa Mosca ha lanciato uno dei più massicci attacchi degli ultimi mesi contro il sistema energetico ucraino: oltre 650 droni e più di 30 missili, compresi i Kinzhal ipersonici, hanno attraversato il Paese da Est a Ovest, seminando blackout e morte. Quattro le vittime negli oblast di Kiev, Khmelnytskyi e Zhytomyr, tra cui un bambino di quattro anni. Tredici regioni sono finite sotto allarme aereo, in serata anche Chernikiv, mentre la difesa ha rivendicato l'abbattimento della maggior parte dei vettori in arrivo.

Come accade quando i bombardamenti si avvicinano ai confini Nato, la Polonia ha fatto decollare i suoi caccia per proteggere lo spazio aereo. L'offensiva ha colpito al cuore l'energia e la vita civile. A Odessa sono stati danneggiati impianti elettrici critici e magazzini, mentre una nave mercantile, carica di soia ucraina, è stata centrata nel porto senza provocare vittime. L'Unicef ha lanciato un appello accorato: «Lasciate che i bambini tornino a essere bambini!». A fare da cupo contrappeso, tre civili russi hanno perso la vita a Belgorod, uccisi da un drone di Kiev che ha colpito l'auto su cui viaggiavano.

Mosca motiva le sue operazioni, parlando di un raid concepito come «risposta agli attacchi terroristici ucraini». Nella lettura affiora anche il movente ritorsivo per l'uccisione del generale Sarvarov. «Tutti gli obiettivi designati sono stati colpiti», rivendica il Cremlino, mentre sul terreno l'Ucraina è costretta a incassare nuove pressioni. Mosca annuncia l'avanzata in più direzioni: la conquista di un villaggio nel Dnipropetrovsk, progressi a Siversk (Donetsk) con ritirata dei soldati gialloblù, e l'ingresso di almeno cento soldati a Hrabovske (Sumy). Segnali di un fronte che per Kiev si fa sempre più frammentato, nonostante una discreta tenuta a Pokrovsk. I contrattacchi sono affidati ai droni, che hanno colpito un impianto petrolchimico della Lukoil e ritenuto strategico per l'industria militare, ma non bastano a compensare le perdite territoriali. Nel Sud, inoltre, le autorità filorusse di Kherson accusano l'Ucraina di aver colpito infrastrutture energetiche, lasciando senza elettricità 60mila persone. Intanto nella base bulgara di Novo Selo sono iniziate le esercitazioni della forza multinazionale chiamata a proteggere il fianco Est della Nato. In serata una notizia inquietante: il sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl potrebbe non resistere a un nuovo attacco, anche se non venisse colpito direttamente. Lo afferma il direttore del sito Tarakanov.

Sul piano politico Zelensky irrigidisce il messaggio: l'attacco a ridosso di Natale dimostra che «Mosca non ha alcuna intenzione di fermarsi e che la pressione internazionale sulla Russia resta insufficiente». Per il presidente ucraino i raid confermano che «Kiev è più impegnata di Mosca nel porre fine alla guerra», ma servono più difesa aerea, maggiore sostegno militare e una linea più dura della comunità internazionale. La diplomazia, ribadisce, può funzionare solo se viene accompagnata dalla forza. In questo quadro si inserisce l'incontro con i negoziatori Umerov e Hnatov, rientrati dai colloqui di Miami con gli stati Uniti: sul tavolo, bozze su garanzie di sicurezza e un quadro di base per la fine del conflitto. Da Mosca tuttavia arrivano segnali di cautela. Il Cremlino ridimensiona i colloqui in Florida a un semplice «work in progress».

Il dialogo con Washington prosegue, ma senza scadenze e con molti nodi irrisolti, dice il vice-ministro agli Esteri Ryabkov, mentre Trump incassa dal leader kazako Tokayev la disponibilità a fornire una piattaforma negoziale con Kiev.