"Il vero rischio è l’errore di calcolo": cosa può succedere tra Iran e Usa

“Il rischio è che Teheran e Washington fraintendano le motivazioni reciproche delle loro azioni e decisioni: l'Iran potrebbe interpretare la volontà degli Stati Uniti di negoziare come debolezza, mentre Washington potrebbe interpretare la fiducia dimostrata da parte iraniana come un eccesso di potere, e ciò preparare il terreno per un errore di calcolo”. Alex Vatanka, analista al Middle East Institute di Washington, specializzato in questioni di sicurezza regionale in Medio Oriente, con particolare attenzione all’Iran, è molto preoccupato per le tensioni in corso tra Washington e Teheran, uno scenario che potrebbe diventare esplosivo e infiammare tutta la regione.



Perché si è scelta Muscat come luogo di incontro per i negoziati tra Iran e Stati Uniti?



L'Iran ha insistito sull'Oman, piuttosto che su Istanbul, scelta inizialmente, come sede, preferendo un ambiente controllato e poco visibile, dove l'agenda potesse essere limitata e i messaggi filtrati attraverso la mediazione omanita. Le discussioni sono rimaste strettamente tecniche, con l'Iran che ha limitato i colloqui al dossier nucleare e si è rifiutato di ampliare l'agenda ai missili o alle attività regionali, nonostante le aspettative degli Stati Uniti.



Il regime degli ayatollah teme un conflitto con Washington o ritiene più importanti altre valutazioni?



La leadership iraniana non vede garanzie americane credibili che un eventuale accordo garantisca la sopravvivenza a lungo termine del regime, rendendo il compromesso diplomatico più pericoloso di un confronto controllato. Teheran sta affrontando la sua più profonda crisi di legittimità interna degli ultimi decenni, considera un conflitto limitato e gestibile un meccanismo politico per ripristinare il controllo interno, che consenta di definire il dissenso come tradimento e facilitare una repressione più dura in condizioni di emergenza.



Qual è il punto di vista di Stati Uniti e Iran sulla crisi in corso?



Teheran presume che Washington non abbia alcun interesse per una guerra prolungata in Medio Oriente e ritiene che qualsiasi attacco americano sarà limitato, cosa che l'Iran considera fattibile e persino potenzialmente vantaggiosa. I negoziatori americani considerano l’Iran in tensione internamente e sovraesteso a livello regionale, credono che la pressione possa ottenere concessioni significative, un presupposto che contraddice direttamente la lettura degli eventi da parte di Teheran.



Qual è il pericolo peggiore in questo momento e come si posizionano le potenze regionali?



Gli attori regionali – tra cui Turchia, Oman e diversi altri stati arabi – si stanno posizionando attorno ai colloqui, non perché vedano la forza iraniana, ma perché temono errori di calcolo e un conflitto regionale più ampio. Israele e Stati Uniti ritengono entrambi che azioni iraniane limitate, intese come deterrenza calibrata, possano oltrepassare i limiti e innescare una catena di escalation che potrebbe diventare incontrollabile.



Quali sono i rischi all’orizzonte?

Un rischio importante è che ciascuna parte fraintenda le motivazioni dell'altra: l'Iran potrebbe interpretare la volontà degli Stati Uniti di negoziare come debolezza, mentre Washington potrebbe interpretare la fiducia iraniana come un eccesso di potere, e ciò preparare il terreno per un errore di calcolo. Un'escalation limitata – che sia attraverso attacchi con droni, incidenti marittimi o raid israeliani – potrebbe verificarsi parallelamente all’azione diplomatica. Teheran ora considera la tensione controllata compatibile, piuttosto che contraddittoria, con i colloqui in corso.

Che cosa ne pensa dell'opposizione interna alla teocrazia iraniana?

Se vogliono abbattere il regime, i gruppi di opposizione iraniani devono imparare a collaborare. Altrimenti, la Repubblica Islamica persisterà non perché gode del sostegno popolare, ma perché non ci sono alternative. La questione non è se l'Iran avrà nuove crisi. La questione è se l'opposizione sarà pronta quando queste crisi arriveranno.