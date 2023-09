"Violata la sovranità Nato". Drone russo cade in Romania: cosa succede ora

" Un fatto inaccettabile ". La Romania ha tuonato contro la Russia tornando a parlare della presunta caduta dei frammenti di un drone russo sul territorio rumeno. In un primo momento la notizia, diffusa da Kiev, era stata smentita dal ministero della Difesa di Bucarest. Adesso lo stesso dicastero ha fatto retromarcia. E il presidente rumeno Klaus Iohannis ha alzato la voce, parlando di una situazione impossibile da accettare e di violazione della sovranità di un Paese Nato.

La denuncia della Romania

La Romania ha ammesso che pezzi di un drone russo sono caduti sul proprio territorio. Un drone presumibilmente lanciato contro un porto ucraino sul Danubio, che scorre sul confine con l'Ucraina. La conferma è arrivata dal ministero della Difesa romeno, Angel Tilvar, che ha rilasciato una dichiarazione all'affiliata della Cnn durante una visita oggi nell'area.

Da qui è arrivata la replica di Iohannis: " È una situazione completamente inaccettabile, che costituisce una grave violazione della sovranità e dell'integrità territoriale di uno Stato alleato della Nato ". Lo stesso Iohannis ha invocato " un'inchiesta urgente e professionale " per identificare con certezza i rottami di drone rinvenuti su territorio romeno, affermando che, se sarà confermata l'origine russa, questa sarà una situazione " inaccettabile " che costituisce una " grave violazione " della sovranità e integrità territoriale romena.

" Siamo in allerta ed in contatto permanente con gli alleati della Nato - ha poi aggiunto - ripeto: nell'ambito della Nato siamo ben difesi e la Romania beneficia di garanzie di sicurezza estremante solide, le più solide di tutta la nostra storia ". Nella giornata di ieri, il presidente aveva dichiarato che " non è esistito né un drone né alcun pezzo di questo dispositivo che sia giunto sul territorio della Romania ", smentendo le notizie di Kiev al riguardo.

La versione di Bucarest

Tutto è partito quando, nei giorni scorsi, il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, aveva dichiarato che droni Shahed si erano schiantati, esplodendo, in territorio rumeno nel bel mezzo del massiccio attacco di Mosca condotto nella zona del porto di Izmail. Citando informazioni del Servizio statale delle guardie di frontiera, l'alto funzionario di Kiev era apparso sicuro delle affermazioni diffuse.

Il ministero della Difesa rumeno aveva subito rilasciato una dichiarazione in cui affermava di aver smentito " categoricamente " l'affermazione ucraina. Stando a quanto dichiarato dalla Romania, i droni russi non sarebbero caduti sul suo territorio.

Bucarest aveva diffuso un comunicato emblematico nel quale si poteva leggere che il Paese " monitora la situazione in tempo reale " e che " in nessun momento " gli attacchi russi alle infrastrutture sul Danubio vicino al suo confine " hanno generato una minaccia militare diretta al territorio nazionale o alle acque territoriali della Romania ".

Il cambio di passo

Con il passare delle ore la Romania ha cambiato versione. Il ministro Tilvar ha confermato parlando ad Antena 3 il ritrovamento dei pezzi di drone dopo che nei giorni scorsi erano state condotte attività di ricerca nella zona, anche per valutare se gli attacchi condotti dalla Russia contro obiettivi sulla sponda ucraina del Danubio costituissero una minaccia per la Romania.