La rivelazione di Trump: "Ho parlato con Putin, voglio porre fine a questa guerra"

La conversazione tanto attesa tra Donald Trump e Vladimir Putin ci sarebbe già stata: il presidente Usa ha dichiarato di aver avuto un colloquio al telefono con il leader russo per cercare di negoziare la fine della guerra in Ucraina. Ad affermarlo lo stesso Trump al New York Post in un'intervista esclusiva a bordo dell'Air Force One venerdì scorso.

Il contenuto della telefonata Trump-Putin

"È meglio che non lo dica", ha sottolineato Trump quando gli è stato chiesto quante volte i due leader hanno parlato. Ma il presidente Usa ritiene che Putin "si preoccupi" dei morti sul campo di battaglia. "Vuole vedere le persone smettere di morire", ha aggiunto. "Ho sempre avuto un buon rapporto con Putin", ha detto, a differenza del suo predecessore. "Biden era un imbarazzo per la nostra nazione. Un imbarazzo totale". Il presidente ha poi rivelato di aver in serbo un piano concreto per porre fine alla guerra. "Spero che sia veloce. Ogni giorno muoiono persone. Questa guerra è così brutta in Ucraina. Voglio porre fine a questa dannata cosa".

Rivolgendosi al Consigliere per la Sicurezza Nazionale Mike Waltz, che lo ha raggiunto nel suo studio a bordo dell'Air Force One venerdì sera, il presidente ha chiesto di far partire quanto prima le riunioni necessarie: "Ogni giorno muoiono delle persone. Giovani bei soldati vengono uccisi. Giovani uomini, come i miei figli. Da entrambe le parti. Su tutto il campo di battaglia".

I contatti Trump-Putin: le indiscrezioni delle ultime settimane

Nelle ultime settimane, Trump ha ripetuto più volte di stare lavorando a un incontro con il leader del Cremlino, senza però specificare quando e se avrebbe avuto un colloquio diretto con Mosca. Il presidente Usa ha sempre ripetuto che il conflitto non sarebbe scoppiato se fosse rimasto alla Casa Bianca, vantando di aver avuto sempre un buon rapporto con la controparte. Poco prima della cerimonia per il suo insediamento, Trump aveva dichiarato di avere in programma un incontro tra lui e Putin, non fornendo però alcuna tempistica circa la possibile data di svolgimento. "Lui vuole incontrarci e stiamo organizzando l'incontro", ha detto in un discorso nel suo resort di Mar-a-Lago in Florida.

Il Cremlino aveva risposto affermando di essere disponibile ai colloqui, ma che non erano stati ancora confermati dettagli. Mercoledì scorso, poi, Mosca ha affermato di aver preso contatti con l'amministrazione Trump, mentre iniziano le discussioni sulla possibilità di tenere colloqui di pace per porre fine alla guerra in Ucraina. "Ci sono effettivamente contatti tra i singoli dipartimenti, e si sono intensificati di recente, ma non posso dirvi altri dettagli", aveva risposto laconico Dmitry Peskov, durante una chiamata con i giornalisti.

Il giallo sulla telefonata: Mosca non conferma nè smentisce

Adesso, tuttavia, nasce il giallo sull'entità della conversazione tra i due. Peskov ha infatti detto di non poter né confermare né smentire una telefonata tra i dui, di cui si parla sul New York Post. Tra gli Usa e la Russia, ha detto Peskov al quotidiano filogovernativo Izvestia: "Cosa posso dire di questa notizia? Ci sono diverse comunicazioni in corso con l'estensione del lavoro di questa amministrazione. E queste comunicazioni avvengono attraverso canali diversi. E date queste comunicazioni molteplici, non posso personalmente essere al corrente di tutto, quindi non posso in questo caso né confermare né smentire la notizia", ha affermato.

La prossima settimana il vicepresidente Vance incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla conferenza sulla sicurezza di Monaco.

Trump ha dichiarato di voler raggiungere un accordo dacon Zelensky per accedere ai minerali die al gas in Ucraina, in cambio di garanzie di sicurezza in un eventuale accordo di pace.