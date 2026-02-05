Zelensky avverte Mosca: "Non cediamo il Donbass, vi costerà 800mila morti in più"

Il capo della delegazione russa Kirill Dmitriev, ha dichiarato che si stanno compiendo progressi e movimenti positivi nei negoziati in corso ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, per un accordo di pace in Ucraina. Alla domanda se ci siano stati progressi, Dmitriev ha affermato che "un indicatore potrebbe essere il fatto" che i "guerrafondai" provenienti da Europa e Gran Bretagna cercano costantemente di "interferire con questo processo" e di ostacolarlo. Lo riporta all'agenzia Tass. Ha osservato poi che più tentativi di questo tipo si verificano, più diventa chiaro che "ci sono progressi" e che ci sono "movimenti positivi e in avanti". "Ma credo che sia impossibile interferire", ha concluso Dmitriev, aggiungendo che "è difficile per loro, ma ci stanno provando".