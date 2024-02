Hacks: delirio e risate a Las Vegas

C'è una serie che ha fatto impazzire critici e pubblico negli Usa. Si chiama Hacks e Netflix l'ha finalmente portata in Italia. Distribuita negli States da Max, prodotta da 3Arts e Universal, la serie ha già due stagioni all'attivo e una terza in arrivo in primavera.

Hacks ha ottenuto 32 nomination agli Emmy con le prime 2 stagioni, miglior commedia il primo anno, con Jane Smart miglior attrice in una commedia due anni di seguito. Vediamo se piacerà così tanto anche al pubblico italiano, di sicuro ne ha tutto il potenziale. La forza comica di Hacks nasce dal mettere in scena lo scontro generazionale tra una comica a fine carriera e una giovane autrice messa alla porta da Hollywood per un tweet sbagliato. E ovviamente i destini delle due donne si incrociano in una miscela esplosiva piena di battute, fantastiche in originale, ma rese bene anche in traduzione.

Ma veniamo alla trama. Deborah Vance è una veterana degli stand-up a Las Vegas. Il suo spettacolo al Palmetto Casinò Hotel è una sorta di oggetto di culto in città. Ava è una giovane autrice considerata arrogante ed egocentrica e come dicevamo un tweet le stronca la carriera. Ava e Deborah sono seguite dallo stesso agente, che cerca di prendere due piccioni con una fava. Cercando di svecchiare lo spettacolo di Deborah, l'agente unisce le due donne, mandando Ava ad aiutare la vecchia star. E da lì parte una deflagrazione tutta da ridere tra due mondi che si scontrano. Ma per entrambe le donne alla fine l'unica possibilità sarà fidarsi dell'altra.

Decisamente da vedere.