Il 5 giugno arriva la Nintendo Switch 2

Manca poco alla Nintendo Switch 2, che uscirà il prossimo 5 giugno ed è attesissima, anche perché segnerà il passaggio alla nuova generazione di console portatili Nintendo. Ci sono stati molto a decidere il nome, all’inizio il nome in codice era “Ounce”, poi la volevano chiamare “Super Nintendo Switch”, ma per fortuna ha vinto Nintendo Switch 2, ne sarebbe contento Sheldon Cooper. Il quale, in una mitica puntata di The Big Bang Theory, indeciso se comprare la Playstation 4 o la Xbox One, era irritato dal nome della seconda: «Prima c’è la Xbox, poi la Xbox 360, perché 360? E dopo la 360 la One? Cos’è One? Il secondo di tempo che ci hanno messo a trovare un nome?».

Comunque sia, nome approvato da Sheldon e tante novità. A cominciare dalla memoria interna, 256 giga, e come supporto le nuove microSD Express, che ridurranno molto i tempi di attesa di caricamento dei giochi più pesanti (anche se per chi, come me, era adolescente negli anni Ottanta, tutti i tempi di caricamento sembrano velocissimi, per caricare un gioco di soli 5 K potevi tranquillamente farti la doccia e vederti una puntata di Goldrake). Altra cosa carina sarà il “Tasto C”, dove C sta per Chat. Infatti premendolo la Switch switcherà subito alla funzione GameChat, che permetterà di guardarsi e sentirsi con gli amici. Ci sono già diversi giochi “next gen” annunciati (non dimentichiamoci che una nuova console si compra per i giochi nuovi, non per giocare meglio a quelli vecchi) come Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, The Duskbloods, Hyrule Warriors e Drag x Drive.

Ah, e poi ci sono i Joy-Con, che diventano anche mouse, e si chiamano, sempre per la gioia di Sheldon, Joy-Con 2: si collegano magneticamente alla console, e hanno un rollerball integrato, quindi possono essere usati anche come mouse, sia in nuovi giochi, ma anche per navigare nell’interfaccia proprio come si fa con il mouse dei computer.

Il prezzo? 469,99 euro per la console base, 509,99 (questa strategia psicologica dei virgola novantanove funziona ancora davvero?) per il bundle con Mario Kart World.

Infine, Nintendo mantiene anche la tradizione delle cartucce amare (a proposito, la Switch 2 è retrocompatibile, per cui si possono giocare i vecchi giochi e lo slot è lo stesso), caratteristiche della prima Switch, ricoperte di denatonio benzoato, che le rende amarissime per proteggere i bambini che potrebbero mettersele in bocca e ingoiarle, ma anche gli adulti, dice la Nintendo, anche se un adulto che gioca è normale, ma se ingoia cartucce non sta tanto bene.