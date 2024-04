Il 55 pollici di Sharp e il ritorno al futuro di Aquos | La prova

Agli inizi del Duemila nel campo delle Tv la parola Aquos era un sinonimo di qualità avanzata. Una volta cambiata la tecnologia, di Sharp si erano perse un po’ le tracce, ma dopo un po’ di cambiamenti di proprietà, come accaduto per molte aziende tech, ora c’è un ritorno in grande stile sul mercato Alla ricerca di una fascia di utenti che non vogliono spendere cifre esagerate ma pretendono di avere le migliori funzionalità di visione e di ascolto.

Ecco allora che la tecnologia Aquos, torna farsi a vedere nel modello 55FQ5EG che abbiamo testato. Si tratta di una TV 4K da 55 pollici, che offre una risoluzione 4K Ultra HD 144 Hz Quantum Dot (3840 x 2160 i pixel dello schermo), che garantisce immagini nitide e dettagliate. Grazie alla tecnologia LED, il pannello assicura una buona luminosità e un elevato contrasto, contribuendo alla chiarezza complessiva dell'immagine. E la presenza della tecnologia HDR e del Dolby Vision IQ migliora ulteriormente l'esperienza visiva, adattando la riproduzione delle immagini alle condizioni di illuminazione e offrendo una gamma più ampia di colori.

Il design moderno e minimalista del 55FQ5EG si caratterizza per cornici sottili che mettono in risalto l'immagine. Il piedistallo centrale assicura stabilità su diverse superfici, mentre la costruzione solida riflette l'attenzione alla qualità costruttiva di Sharp. La Modalità Ambientale trasforma il televisore in una cornice digitale quando non è in uso, migliorando l'estetica dell'ambiente circostante.

Dotato di Google TV, il televisore offre un'interfaccia utente elegante e altamente personalizzabile. Grazie all'intelligenza artificiale, suggerisce contenuti basati sulle preferenze degli utenti, mentre l'integrazione con Google Assistant consente ricerche vocali tramite il telecomando. La presenza della funzionalità Chromecast built-in inoltre facilita la condivisione di contenuti da dispositivi mobili direttamente sullo schermo del televisore.

Riguardo alla connettività, Wi-Fi e Ethernet permettono un facile accesso ai contenuti online. Mentre le numerose porte, tra cui ingressi HDMI e USB, offrono flessibilità per collegare dispositivi esterni. Per quanto riguarda l'audio, il sistema sonoro Hybrid Harman/Kardon assicura un suono corposo e coinvolgente, arricchito dalle tecnologie Advanced DTS Virtual:X e Dolby Atmos per un'esperienza di home cinema immersiva.

La combinazione della tecnologia avanzata di Sharp con il software di Google TV rende insomma il modello 55FQ5EG una scelta eccellente per chi cerca un televisore di alta qualità e un centro di intrattenimento smart.

E con un prezzo di circa 700 euro nei negozi online specializzati, questo televisore rappresenta un ottimo rapporto qualità-prezzo per chi desidera un'esperienza visiva di ottimo livello.