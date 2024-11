Android 16, l'annuncio di Google: rilascio anticipato, ecco quando sarà disponibile

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è grande attesa per la release di Android 16 che, come annunciato in via ufficiale da Google, verrà messa a disposizione degli utenti con largo anticipo rispetto a quella che è tradizionalmente la roadmap seguita dal colosso di Menlo Park.

La "major release" di quello che risulta ad oggi essere l'OS più diffuso al mondo sarà infatti lanciata non più verso la fine del terzo trimestre, come di soliti si verifica, bensì entro il secondo trimestre del prossimo anno: ciò significa che nella primavera del 2025, tra i mesi di aprile e di giugno, tutti avranno la possibilità di effettuare il download tanto desiderato.

Come anticipato, si tratta di una rottura degli schemi solitamente seguiti da Google, che negli ultimi 12 anni ha sempre preferito rilasciare le nuove versioni del proprio sistema operativo mobile tra i mesi di agosto e ottobre: in tal senso, di recente, le uniche eccezioni per gli utenti erano state fatte per Android 4.1 Jelly Bean, rilasciata a luglio 2012 e Android 5.0 Lollipop, a disposizione da novembre 2014. Relativamente, nello specifico, al secondo trimestre, Google ha effettuato rilasci solo per la versione 1.5 Cupcake, che arrivò ad aprile 2009, e per la versione 2.2 Froyo (maggio 2010)

" Stiamo pianificando la diffusione della nostra major release per il secondo trimestre del 2025, anziché nel terzo, così da poterci allineare meglio col programma di lancio dei dispositivi nel nostro ecosistema, in modo che la maggior parte di essi possa ricevere al più presto la versione principale di Android ", ha scritto Google in un comunicato ufficiale. Un'abitudine, questa, che sta iniziando a caratterizzare un numero sempre maggiore dei colossi del settore: a parte Google, che l'ha fatto coi Pixel 9, si possono citare Qualcomm e MediaTek per i lanci dei loro nuovi top di gamma SoC.

Con questa "major release" debutteranno sull'OS alcune modifiche che avranno delle conseguenze anche sul funzionamento delle app: verranno quindi introdotte nuove funzionalità e nuove interfacce di programmazione delle applicazioni (Api).

In programmazione per il quarto trimestre del 2025, ovvero tra i mesi di ottobre e dicembre, c'è anche il lancio di una "minor release", la "Quarterly Platform Release", nella quale saranno incluse ottimizzazioni, bug fix, nuove funzionalità e Api. Per quanto concerne invece la prima parte del prossimo anno, nel primo e nel terzo trimestre è in programma la release di una serie di aggiornamenti incrementali che riguarderanno esclusivamente nuove funzionalità

Ciò significa che anche i test per Android 16, soprannominato Baklava come da "tradizione dolciaria" per le

denominazioni degli, saranno anticipati: Google avrebbe già avvisato gli sviluppatori di tenersi pronti in attesa di novità sulla prima Developer Preview, come a dire che si partirà a breve.