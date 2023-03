Apple aumenta il costo dei pezzi di ricambio. Ecco il listino

Apple aumenta i prezzi dei pezzi di ricambio. In linea con le direttive Ue, secondo le quali ogni utente deve riuscire a riparare da sé i dispositivi elettronici, con la massima facilità possibile, il gruppo di Cupertino ha rilasciato un apposito kit e un servizio di vendita di componenti hardware.

Tra questi non mancano le batterie i cui prezzi sono aumentati in modo netto, con l’unica eccezione dei prodotti più recenti, ossia la linea iPhone 14 e i MacBook Pro del 2023.

Si tratta di aumenti che già lo scorso gennaio Apple aveva preventivato a partire dal primo marzo. Quindi, chi vorrà cambiare la batteria di un dispositivo fuori garanzia o per il quale non è stato sottoscritto un contratto di manutenzione AppleCare+ dovrà sborsare più denaro.

Quanto costa cambiare le batterie degli iPhone

Il prezzo delle batterie degli iPhone 14 rimane invariato a 119 euro e la regola generale prevede che, per tutti gli iPhone antecedenti al, l’aumentò è di 24 euro, con qualche eccezione.

Il nuovo prezzo delle batterie per i seguenti dispositivi è ora di 99 euro contro i 75 euro precedenti, ossia un rincaro del 32%.

iPhone 13 (tutta la linea)

iPhone 12 (tutta la linea)

iPhone 11 (tutta la linea)

iPhone X, XR, XS, XS Max

Aumenti più consistenti per le batterie dei dispositivi qui sotto riportati il cui prezzo passa da 55 a 79 euro (con un aumento del 44%).

iPhone SE 2016, 2020, 2022

iPhone 8, 8 Plus

iPhone 7, 7 Plus

iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus

iPhone 5s

Quanto costa cambiare le batterie degli iPad

Gli aumenti non riguardano soltanto gli smartphone. Chi possiede un iPad e necessita di dargli nuova linfa dovrà pagare il 36% in più, ovvero 149 euro al posto di 109. Questi i modelli:

iPad Pro 12,9 pollici (5a generazione e modelli precedenti)

iPad Pro 11 pollici (3a generazione e modelli precedenti)

iPad Pro 10,5 pollici

iPad Pro 9,7 pollici

iPad mini (6a generazione e modelli precedenti)

iPad Air (5a generazione e modelli precedenti)

Quanto costa cambiare le batterie dei Mac

I prezzi delle batterie dei Mac sono diversi a seconda del modello e dell’anno di produzione. Non sottostanno ad aumenti di prezzo le batterie dei MacBook Pro del 2023, per gli altri è previsto un aumento di 36 euro che, per esempio, porta a 185 euro il prezzo di una batteria per i MacBook Air e a 289 euro quella dei MacBook 12” e i MacBook Pro.