Apple estende il periodo di reso per gli acquisti: cosa cambia per i clienti

Anche quest'anno, come avviene di consueto con l'avvicinarsi delle festività natalizie, Apple ha deciso di estendere il periodo di reso per tutti gli acquisti effettuati sia in rete, tramite il suo Apple Store Online, che fisicamente presso i punti di vendita.

L'obiettivo primario è quello di incentivare ulteriormente la propria clientela a comprare i suoi prodotti, fornendo un'agevolazione di grande importanza non solo in vista del Natale ma anche del Black Friday, due dei periodi in assoluto più "caldi" dell'anno. Chiaro che la consapevolezza di poter avere maggiori tutele, beneficiando di un lasso di tempo più ampio per poter valutare se il dono sia gradito e perfettamente funzionante, funga da incentivo per programmare i propri acquisti anche con largo anticipo.

Per tutti i prodotti Apple idonei che vengano acquistati tra l'8 novembre 2024 e il 6 gennaio 2025 viene garantita una finestra di reso molto più ampia, che si concluderà lunedì 20 gennaio: ciò significa che il massimo del periodo concesso è addirittura di 73 giorni, decisamente superiore ai tradizionali 14 giorni previsti di solito dal colosso di Cupertino.

Con l'obiettivo di rendere ancora più pratiche e semplici le procedure di reso, Apple mette a disposizione un sistema di gestione online autonomo. Nell'area dedicata i clienti devono inserire tutte le informazioni necessarie per procedere, come ad esempio l'indirizzo per il ritiro e il numero dell'ordine, dopo di che, una volta approvata l'operazione, viene assegnato il codice di autorizzazione Rma. Questo andrà infine apposto sul pacco da rispedire per agevolare le operazioni di reso.

La strategia messa in atto da Apple per cercare di massimizzare gli introiti in una delle fasi più importanti dell'anno è diventata una tendenza comune a tutti i principali portali che si occupano di e-commerce, compreso Amazon, che ha annunciato di recente un ampliamento delle tempistiche previste per i resi.

Anche per Amazon generalmente la finestra è di 14 giorni, ma, in vista dell'incremento degli acquisti che si verifica regolarmente con il Black Friday prima e con le festività natalizie dopo, si è deciso di procedere con un grande ampliamento.

Per gli acquisti effettuati dall'1 novembre al 25 dicembre 2024 si potrà effettuare il reso entro e non oltre il2025, fermo restando che per quanto concerne i prodotti di elettronica la data fissata è invece quella del 15 gennaio, a patto che essi si trovino nelle medesime condizioni in cui sono stati spediti al momento dell'acquisto.