Ecco i nuovi MacBook Pro e Mac mini: cosa c'è da sapere

Una presentazione senza troppi fronzoli, limitata alla pubblicazione dei nuovi prodotti sul sito aziendale, così come aveva anticipato Apple durante le ultime ore.

I nuovi MacBook Pro e Mac mini ospitano a bordo i nuovi processori M2 i quali hanno due core GPU in più rispetto ai precedenti M1, arrivando così a una CPU a 8 core e a una GPU da 10 core. In altre parole, si tratta di un chip più potente e meno energivoro.

Sono computer, quindi, pensati per flussi di lavoro che necessitano di alte prestazioni. Oggi i chip Apple M1 e M2 offrono prestazioni più alte rispetto ai prodotti della concorrenza, ovvero Intel e AMD.

I nuovi MacBook Pro

I MacBook Pro da 14 e da 16 pollici montano rispettivamente un chip M2 Pro e M2 Max, pensati per i flussi di lavoro pesanti come, per esempio, quelli delle elaborazioni video.

L’interfaccia Hdmi supporta monitor con risoluzione fino a 8K e il display è Liquid Retina XDR, una evoluzione della tecnologia che rende impossibile l’identificazione dei pixel a distanza, offrendo quindi una maggiore qualità.

I nuovi MacBook Pro non guardano soltanto al rendering grafico ma diventano sempre più strumenti dedicati a un vasto pubblico di utenti. Il Wifi 6E3 raddoppia la velocità di trasmissione dei dati, la batteria promette di reggere fino a 22 ore e la memoria unificata, ossia un’architettura che consente una minore latenza, può raggiungere i 96 Gb.

L’audio è affidato a sei altoparlanti e i microfoni sono di qualità professionale. A ciò va aggiunta la videocamera FaceTime HD a 1080 pixel per determinare la validità dei nuovi prodotti Apple nel lavoro a distanza.

Il sistema operativo è macOS Ventura e i MackBook Pro potranno essere acquistati a partire dal 24 gennaio al prezzo di partenza di 2.499 euro (14 pollici) e di 3.099 euro (16 pollici).

I nuovi Mac mini

Animati dalla medesima volontà di raggiungere una platea di utenti più ampia, i nuovi Mac mini hanno a bordo il chip M2 o il chip M2 Pro che consente di collegare fino a 3 monitor simultaneamente. Il sistema termico è stato migliorato per reggere carichi di lavoro più pesanti.

Anche in questo caso il sistema operativo è macOS Ventura e potranno essere acquistati dal 24 gennaio.

Apple ha rinnovato la politica di prezzi. Il precedente Mac mini aveva prezzi a partire da 819 euro mentre il prezzo base dei nuovi prodotti parte da 729 euro (chip M2 con 8 Gb di Ram e un disco SSD da 256 Gb) fino a 1.579 euro per il Mac mini con a bordo il chip M2 Pro.