Novità in arrivo per Apple: la frequenza cardiaca la misurano le cuffiette

Con gli auricolari Bluetooth prodotti da Apple sarà presto possibile monitorare anche la frequenza cardiaca. Questo, almeno, pare essere in programma esaminando il codice di iOS 18, nuovo sistema operativo lanciato dalla multinazionale statunitense.

Nuove funzioni e salute

Stando a quanto emerso sino ad ora, Apple sarebbe interessata da tempo ad ampliare le funzioni dei suoi dispositivi anche alla salute. L'intenzione, come hanno notato gli esperti che hanno analizzato il codice di iOS 18, sarebbe quella di aggiunere la possibilità di monitorare le condizioni fisiche degli utenti dei dispositivi prodotti dall'azienda di Cupertino. Stavolta non si tratta di Apple Watch, ma di qualcosa che, forse, risulterà ancora più innovativo. Si parla infatti di nuove funzioni che riguarderanno gli AirPods Pro.

Ma si cosa si tratta? Stando a quanto rivelato dagli esperti di 9to5Mac, nel codice di iOS 18 ci sarabbero indicazioni che manifestano l'intenzione del team Apple di dotare gli auricolari futuri della possibilità di misurare la frequenza cardiaca. Ovviamente si parla degli apparecchi wireless, che avranno a disposizione un particolare sensore indispensabile per monitorare i battiti del cuore. Una volta raccolte, le informazioni verranno inviate sull'app Salute di Apple, dove saranno consultabili. Tutto ciò avverrà naturalmente tramite Bluetooth. Si parla di una funzione semplice da usare, e molto intuitiva.

Quando arriverà la nuova funzione

A quanto sembra la nuova funzione dovrebbe arrivare insieme al lancio dei nuovi auricolari AirPods Pro 3. Si parla di una stessa funzione anche per i Powerbeats Pro. In poche parole, la novità è prevista per il prossimo anno. Viene fatto notare che la nuova funzione non sarà utile soltanto a coloro che praticano sport, e che potranno utilizzarla durante la loro attività fisica.

Questi auticolari, infatti, potranno sicuramente trovare impiego anche in altri ambiti relativi alla salute delle persone. Si pensa già al futuro, ossia alla possibilità di usare questi dispositivi per analizzare lo stato del cuore e prevedere patologie come infarti e blocchi delle arterie.