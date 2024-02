Apple: perché iOS 18 sarà l'aggiornamento più importante

Già preannunciato da tempo, il nuovo aggiornamento di Apple, iOS 18, è davvero molto atteso. Coloro che ne parlano, lo fanno già con toni entusiastici, nonostante la sua presentazione sia in programma per giugno, in occasione della prossima conferenza per gli sviluppatori (WWDC 2024).

Ad alimentare questa eccitazione ci ha pensato Mark Gurman, esperto giornalista tech di Bloomberg, il quale è venuto a conoscenza di alcuni dettagli davvero interessanti che ha raccontato attraverso la sezione Q&A della sua newsletter settimanale, Power On. In particolare, Gurman ha affermato: "mi è stato riferito che il nuovo sistema operativo è visto all’interno dell’azienda come uno dei più grandi aggiornamenti di iOS, se non il più grande di tutti". Ha poi spiegato che prossimamente darà altre informazioni più approfondite, ma che per il momento non vuole aggiungere altro.

In effetti, alcuni dettagli relativi al nuovo aggiornamento sono già abbastanza noti. Si sa, per esempio, che Apple, con questo nuovo aggiornamento, punterà molto sull'intelligenza artificiale, soprattutto per competere con Samsung, che recentemente ha rilasciato il Samsung S24, ossia il suo AI Phone.

Apple: cosa sappiamo di iOS 18

Le parole di Gurman rappresentano un'ottima occasione per riassumere ciò che sappiamo fino ad ora di iOS 18. Nonostante infatti la presentazione del nuovo sistema operativo sia prevista per giugno, già da alcuni mesi Apple ha lasciato intendere quali potrebbero essere le funzioni aggiornate e potenziate.

La prima novità dovrebbe essere quella relativa ai messaggi, che saranno dotati dello standard RCS (Rich Communication Services). A novembre 2023, infatti, Apple aveva comunicato che l'azienda avrebbe potenziato i messaggi in questo senso nel corso del 2024. L'arrivo di iOS 18 sembra un ottimo momento per rispettare questa promessa.

Grazie a questo aggiornamento gli utenti potranno vivere una migliore esperienza d'uso quando decideranno di messaggiare con coloro che hanno smartphone dotati disistema operativo Android. In particolare, sarà possibile scambiarsi messaggi di testo, messaggi audio, foto e video in HD. Sarà inoltre possibile avere maggiore controllo sulla gestione dei gruppi, avere la ricevute di lettura e una crittografia migliore, fondamentale per garantire sicurezza.

Fino a oggi tutte queste funzioni erano già presenti su iPhone, ma potevano essere sfruttate solamente messaggiando con iMessage, e quindi con altri iPhone. Con l'arrivo di iOS 18, ciò sarà possibile anche con gli utenti Android.

iOS 18 potenzierà (anche) Siri

La seconda novità dovrebbe invece riguardare Siri che, secondo gli osservatori più attenti, dovrebbe subire un importante potenziamento attraverso l'intelligenza artificiale generativa, con l'obiettivo di tenere il passo dei competitor. Grazie all'aiuto di questa potente tecnologia, l'assistente virtuale di Apple dovrebbe riuscire a fornire risposte più precise e in maniera più rapida.

L'AI generativa, inoltre, dovrebbe essere aggiunta anche al pacchetto iWork, composto da app come Pages e Keynote, così da rendere l'esperienza d'uso ancora più efficente. Insomma, data l'importanza di tutte le funzioni citate, non è difficile immaginare perché questo aggiornamento sia stato annunciato come rivoluzionario. Toccherà tuttavia attendere giugno per vedere le prime interessanti novità testate dagli sviluppatori.

iOS 18: quali saranno gli iPhone compatibili

Con l'arrivo di iOS 18 e le relative novità molti utenti si staranno chiedendo se e quali dispositivi saranno compatibili con questo aggiornamento rivoluzionario. Al momento non è possibile dare una risposta precisa, poiché per esserne certi è necessario attendere la presentazione. Basandosi sulla storia di Apple, tuttavia, è possibile fare delle supposizioni.

Lo scorso anno, e cioè con l'arrivo di iOS 17, Apple ha smesso di rilasciare aggiornamenti idonei per i suoi dispositivi rilasciati nel 2017 (8, 8 plus, X, ecc.). È probabile che questa volta ad essere esclusi saranno quelli rilasciati l'anno successivo, ossia XR, XS e XS Max. Ciò significa che per provare il nuovo aggiornamento potrebbe essere necessario avere un iPhone 11 o successivo.