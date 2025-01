Apple, rilasciato l'aggiornamento 18.2.1. Di cosa si tratta

Ascolta ora 00:00 00:00

Da alcuni giorni (esattamente dal 6 gennaio) è possibile effettuare l'aggiornamento software di iPhone e iPad con il iOS 18.2.1 che è stato rilasciato da Apple essenzialmente per la correzione di bug e problemi legati alla sicurezza come recita la classica dicitura in questi casi " Importanti risoluzioni di problemi ed è consigliato a tutti gli utenti" .

Di cosa si tratta

La novità arriva circa un mese dopo il rilascio di iOS 18.2 che ha introdotto numerose nuove funzionalità relative soprattutto ad Apple Intelligence. iOS e iPadOS 18.2.1 si rivolgono esclusivamente sulla risoluzione di bug che sia in grado di migliorare l'esperienza degli utenti e rendere più stabili i prodotti utilizzati: per questa ragione i dispositivi dovrebbero essere aggiornati accedendo, come sempre, alla sezione Generali, entrare sull'Aggiornamento software e seguire le procedure descritte. Con il termine bug si intende un difetto software di tipo funzionale.

Quali modelli si possono aggiornare

Gli esperti del settore spiegano che questo nuovo aggiornamento è disponibile per tutti gli iPhone dall'XS in poi tra cui gli iPhone SE di seconda e terza generazione. Ma cosa significa quando si parla di bug? Molti utenti hanno segnalato agli sviluppatori, nel corso di quest'ultimo mese, alcune piccole stranezze che sono state corrette ma che, come da prassi, la Apple non spiega nel dettaglio quali siano state esattamente le problematiche risolte. " Per la protezione dei nostri clienti, Apple non divulga, discute o conferma problemi di sicurezza finché non è stata condotta un'indagine e patch o release sono generalmente disponibili", si legge sulla pagina dedicata ai comunicati sulla sicurezza.

Tra gli altri dispositivi che si possono aggiornare figurano gli iPad Pro da 13 pollici, iPad Pro da 12,9 pollici di terza generazione e successivi, iPad Pro da 11 pollici di prima generazione e successivi, iPad Air di terza generazione e successivi, iPad di settima generazione e successivi e iPad mini di quinta generazione e successivi.

Quando arriva iOS 18.3

In attesa che nelle prossime settimane (non c'è una data ufficiale) possa arrivare anche iOS 18.

3, per adesso è stata rilasciata la seconda beta pubblica dell'aggiornamento che promette qualche novità: secondo i rumors che circolano in rete, alcune modifiche all'app della Calcolatrice che garantirà senza problemi anche l'esecuzione di operazioni di una certa complessità. Per adesso non sembrano esserci grosse differenze con le funzioni attuali cosa che potrebbe avvenire, nei prossimi mesi, con iOS 18.4.