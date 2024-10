Dai Mac agli iPad, quando arrivano le novità Apple

Ascolta ora 00:00 00:00

Tante novità in arrivo per i fan della Apple. Nei prossimi mesi, infatti, sono previste diverse uscite importanti: non solo i nuovi e attesissimi Mac, ma anche le prime funzioni basate su intelligenza artificiale. Le date da segnare sul calendario, salvo imprevisti imponderabili, sono 28 ottobre e 1 novembre. Ma vediamole nello specifico.

Arriva Apple Intelligence

Il primo appuntamento è con l'intelligenza artificiale, ossia con Apple Intelligence. Stando a quanto riferito dal giornalista esperto in tecnologia Mark Gurman, penna di Bloomberg, l'azienda statunitense arriverà con le prime funzioni della sua intelligenza artificiale il prossimo 28 ottobre, quindi fra non molti giorni. L'AI sarà disponibile per iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1.

Apple Intelligence, in sostanza, dovrebbe trovarsi nei nuovi iPhone 16, mentre per quanto riguarda i dispositivi iPhone 15 Pro, gli iPad e i Mac, questi potranno disporre dell'intelligenza artificiale se dotati del chip M1. L'AI sarà disponibile per i clienti degli Stati Uniti d'America, ed è già possibile testare qualcosa installando le versioni beta che sono state rese disponibili. Col tempo, chiaramente, le funzioni saranno disponibili anche per gli utenti del resto del mondo.

Particolare menzione viene fatta per la funzione Writing Tools, capace di generare e riscrivere un testo. Sarà inoltre possibile agire nelle rispose alle e-mail e ai messaggi, oltre che rimuovere oggetti nell'app Foto. Non solo. Ci sarà una nuova interfaccia per Siri, e si potranno registrare le telefonate. Bisognerà invece aspettare a dicembre per la versione 18.2 con ChatGPT, Genmoji e Image Playground. La versione 18.4 sarà invece rilasciata a marzo 2025.

L'uscita dei nuovi Mac

Si attende il primo di novembre, invece, per avere i nuovi Mac. Si parla di un MacBook Pro da 14 pollici con chip M4, e due MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M4 Pro e M4 Max. Oltre a ciò ci sarà un Mac mini con chip M4 e M4 Pro. In uscita anche un iMac con chip M4. Tutti, ovviamente, firmati Apple.

La lista non finisce qui, perché nei primi mesi del 2025 dovrebbero uscire anche un MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M4, l'iPhone SE 4,l' iPad Air da 11

e 13 pollici, il Magic Keyboard per iPad Air e l'AirTag. Il Mac Studio e il Mac Pro con chip M4 sono invece attesi per la seconda parte del nuovo anno. Sempre per la seconda metà del 2025 dovrebbero uscire gli iPhone 17.