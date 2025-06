Asus Nuc 14 Pro A e Asus Zenscreen MB27ACF, il test

Piccole dimensioni e trasportabilità. Nell'era degli spazi flessibili e della crescente necessità di adattabilità, la possibilità di spostare la propria postazione di lavoro diventa cruciale. Anche per chi predilige le prestazioni di un computer desktop a quelle di un laptop, la compattezza è oggi un valore aggiunto. È in questo scenario che i Nuc (Next Unit of Computing) – mini PC compatti ma sorprendentemente performanti – hanno conquistato il mercato. In un'importante mossa strategica dopo l'acquisizione della divisione Nuc da Intel, Asus ora il Nuc 14 Pro AI, promettendo capacità avanzate e una NPU dedicata all'intelligenza artificiale. Lo abbiamo testato in abbinamento a un altro prodotto innovativo: Zenscreen MB27ACF, un monitor portatile che rivoluziona l'esperienza desktop in ufficio.

Asus Nuc 14 Pro AI, il mini pc compatto, potente... e con l'AI integrata

Con un case nero opaco e una dotazione standard di porte (quattro USB-A, due USB-C, una LAN 2.5, un ingresso jack), l'Asus Nuc 14 Pro AI include un lettore di impronte digitali e un tasto Copilot+ per l'accesso diretto all'intelligenza artificiale di Microsoft. Le sue dimensioni contenute riducono l'ingombro sulla scrivania. La staffa in dotazione permette di agganciarlo dietro al monitor, contribuendo a una gestione più ordinata degli spazi

Il sistema di raffreddamento, garantito da tre griglie posizionate strategicamente, ha dimostrato un'eccellente efficienza: il mini PC non ha mai mostrato segni di surriscaldamento, nemmeno sotto stress con applicazioni esigenti come il video editing. La connettività include WiFi 7 e Bluetooth 5.4. La configurazione testata presentava un processore Intel U9-288V, 32GB di RAM e 1TB di memoria. Un tasto sul pannello inferiore consente l'accesso alle componenti interne. Windows 11 Pro è preinstallato, rendendo il dispositivo rapidamente operativo dopo il collegamento di alimentazione e monitor.

Questo mini pc si propone come una buona soluzione per le attività d'ufficio. Anche con più programmi impegnativi (come grafica, fotoritocco e video editing) aperti contemporaneamente, le prestazioni e la fluidità sono state mantenute, supportate dai 32GB di RAM e dalla scheda grafica Intel Arc integrata. La dotazione di porte è completa per le dimensioni del dispositivo. Le due porte USB-C Thunderbolt 4 possono alimentare un monitor esterno, contribuendo a ridurre l'ingombro dei cavi sulla scrivania.

Un aspetto rilevante è l'integrazione dell'intelligenza artificiale: oltre alla NPU e al tasto Copilot+, l'Asus Nuc 14 Pro AI include microfono e altoparlante che supportano i comandi vocali ed è orientato a rispondere alle sfide della nuova era tecnologica. Le prestazioni sono adeguate, e l'orientamento alle nuove tecnologie si presenta come un elemento distintivo di questo dispositivo. Il prezzo – che va dai 1.199 euro per il modello base con Core Ultra 5 fino a 1.799 euro per il top di gamma – è rilevante, considerando le prestazioni e la componentistica.

Asus Zenscreen MB27ACF, il monitor che si crede un tablet

Considerando la compattezza del Nuc, il monitor Asus Zenscreen MB27ACF si presenta come un prodotto con caratteristiche innovative. All'apparenza un comune display da 27 pollici, cela sul retro un piede che permette di utilizzarlo anche senza la staffa in dotazione, semplicemente appoggiato sulla scrivania. Il supporto consente angolazioni di posizionamento non comuni: si va da quella quasi verticale all'uso appoggiato sulla superfice, quasi fosse un tablet. Con un peso di 3 kg e uno spessore inferiore a 3 centimetri, può essere un valido strumento per l'ufficio, adatto a cambi rapidi di postazione, riunioni o come secondo schermo. Se abbinato a un Nuc, offre una combinazione che unisce la portabilità con le prestazioni di una postazione desktop. Il mini PC può inoltre alimentare il monitor tramite un cavo USB-C, rendendo necessaria una sola presa di corrente e limitando l'uso di cavi.

Riguardo le caratteristiche tecniche, senza dilungarci troppo, sottolineiamo che lo Zenscreen MB27ACF offre una risoluzione QHD (2560x1440) e tecnologia IPS a 100Hz, integrando altoparlanti con audio 2.1 canali e subwoofer. Oltre alla porta di alimentazione, troviamo una USB-C, una HDMI, un ingresso jack per le cuffie e uno slot per lucchetto. La mancanza di una webcam integrata è da considerare se usato come monitor principale. La confezione include una staffa per il montaggio a muro e un ulteriore supporto telescopico da tavolo con morsetto a C, che permette anche la rotazione verticale. Nonostante peso e spessore siano contenuti, la sensazione generale è di solidità. Le cerniere del piede posteriore appaiono robuste.

Oltre alla trasportabilità, nei giorni del test, sono due gli aspetti che abbiamo apprezzato maggiormente: le cornici molto sottili che lasciano un'ampia superficie al display e il design opaco e antiriflesso che ci ha permesso di lavorare persino con una grande finestra illuminata nell'assolata estate milanese. In generale, si tratta di un monitor adatto al lavoro da ufficio: la qualità dell'immagine è buona e restituisce colori fedeli. La qualità dell'audio è abbastanza basica, non diversa da altri monitor non pensati per video o gaming.

Ci saremmo aspettati la presenza di una batteria per un'esperienza di portabilità maggiore, ma probabilmente ne avrebbe risentito il peso. Inoltre l'alimentazione tramite Usb-C permette di limitare i cavi necessari per il funzionamento.