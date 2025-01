Ces 2025, Asus RoG lancia la sfida al mondo del gaming Pc con tante novità

Il Consumer Electronics Show di Las Vegas non ha visto il lancio delle nuove schede grafiche della serie 50 di Nvidia ma anche la presentazione del line-up di Republic of Gamers, marchio di Asus specializzato nel gaming per Pc, evento che non ha certo deluso gli appassionati del gaming. Se stavate aspettando il momento giusto per migliorare il vostro Pc o regalarvi un nuovo laptop, RoG sembra aver pensato proprio a voi. Vediamo nel dettaglio quali saranno i nuovi prodotti che arriveranno in Italia nelle prossime settimane.

Un lineup con zero compromessi

Republic of Gamers è da sempre il marchio attraverso il quale Asus prova a migliorare le possibilità del gaming Pc, con soluzioni all’avanguardia senza scendere a compromessi. La ditta taiwanese quest’anno si è riproposta di “ridefinire ciò che è possibile fare nel gaming”. Obiettivo che, in pratica, si traduce in schede grafiche di ultima generazione, laptop gaming, mini Pc all’insegna della potenza ma anche desktop, monitor, router e perfino Gpu esterne.

Ad attirare l’attenzione dei media le schede grafiche RoG Astral, basate sulla serie 50 di Nvidia ma rese ancora più affidabili con un sistema di raffreddamento innovativo. Interessanti anche i portatili RoG Strix Scar 16/18, che con la combinazione Intel Ultra 9 275Hx/Rtx 5090 aspirano alla corona del laptop più potente ma non mancano anche soluzioni più equilibrate. Vediamo più nel dettaglio cosa promettono alcuni di questi nuovissimi prodotti.

Astral, il meglio della serie Rtx 50

Durante la presentazione al Venetian Expo di Las Vegas, le schede di fascia alta di Asus hanno attirato molta attenzione. RoG Astral è pensata per il massimo delle prestazioni, tanto da costringere a montare il raffreddamento liquido sulla versione top, la Rtx 5090 Lc. La peculiarità di tutte le Gpu è usare per la prima volta un design a quattro ventole, che garantisce un 20% in più di flusso d’aria ma anche una camera a vapore per abbassare al massimo la temperatura.

Con un sistema di overclocking più intuitivo e l’interessante app esclusiva MuseTree, in grado di usare la potenza della Gpu per generare immagini con il sistema Ai interno, queste schede sembrano pronte ad ogni sfida, sempre che il vostro Pc ed il vostro portafoglio se le possano permettere. Indicazioni su prezzi e consumi energetici di queste soluzioni estreme non sono ancora disponibili ma dovrebbero essere importanti.

Laptop gaming di ultima generazione

Fare gaming al top con un laptop è sempre una questione di compromessi, visto peso e dimensioni salgono parecchio. Republic of Gamers ha colto la sfida, puntando con i laptop Scar 16/18 a livelli di potenza senza precedenti usando il meglio a disposizione, la Cpu Intel Ultra 9 275HX e la Gpu Nvidia Rtx 5090 mobile. Per raffreddarle al meglio, Asus ha trovato soluzioni in grado di farlo senza superare i 45 decibel ma si tratta sicuramente di un portatile estremo, dedicato ai gamers più esigenti.

I laptop Strix G16/18 sono più equilibrati ed adatti alla maggioranza degli utenti premium: si potrà scegliere tra processori Ryzen 9 o Ultra 9 e le Gpu Rtx 5080, 5070 Ti o 5070 in combinazione con il display Nebula e due slot Pci-e liberi per aggiungere storage aggiuntivo. Gli eleganti e leggeri Zephyrus G14/16 sono pensati per l’Ai e combinano Cpu di nuova generazione con peso limitato a poco più di 1,5 chili. Ancora più versatile il Flow Z13, un tablet gaming 2-in-1 basato sulla nuova Cpu Ryzen AI Max+, una Gpu Radeon ma anche una Neural Processing Unit fatta per l’intelligenza artificiale. Asus promette 10 ore di utilizzo e un peso poco superiore a quello di un normale tablet.

Tante soluzioni per il gaming moderno

Le novità sono tantissime, quindi dovremo affrontarle in maniera molto sintetica. Si va dalla Gpu esterna Xg Mobile, dotata di Thunderbolt 5, la più piccola e leggera mai prodotta da Rog ai nuovi desktop G700, che combinano una potenza di calcolo importante con design e accessibilità al top. Con la nuova versione del mini Pc Nuc 3L, Republic of Gamers sembra sfidare il Mac Mini M4 Pro di Apple, racchiudendo in uno chassis minimal prestazioni eccezionali garantite dalla combinazione Ultra 9 265H e Rtx 5080 per combinare potenza e stile.

Interessante anche il nuovo monitor Swift Oled, il primo dispositivo a 240Hz con un tempo di risposta di soli 0,03 ms e il sistema Qd-Oled di quarta generazione. Molto intrigante, invece, il nuovo Rapture, il primo router Wi-Fi 7 con Npu integrata, con funzionalità avanzate in grado di migliorare in maniera significativa le prestazioni di gioco grazie all’uso dell’intelligenza artificiale integrata. L’elenco di miglioramenti promessi è importante: giochi più veloci, risparmio energetico, maggiore privacy e sicurezza: se questo router fosse davvero in grado di lavorare in sinergia col vostro computer, potrebbe essere uno dei prodotti più innovativi del 2025.

La sfida: l'Ai alla portata di tutti

Dopo l’evento dedicato al gaming, Asus ha presentato un’ampia serie di soluzioni volte ai mercati consumer e business ma con un tema dominante: rendere l’intelligenza artificiale alla portata di tutti gli utenti. Come ha dichiarato Samson Hu, co-amministratore delegato della ditta taiwanese “il nostro impegno è democratizzare l’Ai con soluzioni progettate per migliorare l’esperienza d’uso di tutti”. Interessante per i pendolari è lo Zenbook A14, il Pc Copilot+ più leggero al mondo: uno chassis in ceramica dal peso inferiore ad un chilo, una batteria che promette un’autonomia di oltre 32 ore grazie al processore Snapdragon X a partire da soli 1.099 €.

Asus ha poi pensato agli utenti più attenti al prezzo, proponendo i Vivobook Copilot+. L’ultima versione dei laptop budget vede un netto aumento di potenza e batteria (oltre 19 ore) e l’arrivo delle funzionalità abilitate dall’intelligenza artificiale, oltre a strumenti pensati per la sicurezza. Altrettanta attenzione è stata dedicata al segmento business, con l’introduzione degli ExpertBook B3 e B5: questi notebook sono pensati per adattarsi alle esigenze di ogni ditta, garantendo durata e facilità d’uso. I desktop ExpertCenter B900 sono, invece, i primi pensati per l’uso dell’Ai ma con un occhio al bilancio: la promessa è di una gestione software ed hardware facilitata, anche quando si debba riparare o aggiornare le macchine.

Meritano una menzione due mini Pc pensati per le ditte che vogliano massimizzare potenza riducendo lo spazio. Il Nuc 15 Pro monta un processore Intel Ultra 9 ed è progettato per risparmiare spazio ed energia senza penalizzare troppo le prestazioni. Il modello 14 Pro Ai+ è invece particolare visto l’uso di un display E-Ink multicolore e comandi vocali integrati.

Chiudiamo con l’ExpertCenter Pn54, che riesce ad avere prestazioni Ai di alto livello in uno chassis ultra-compatto ma allo stesso tempo espandibile. La speranza è che siano molte le ditte a farsi attirare da queste soluzioni, rendendo l’uso dell’intelligenza artificiale sempre più normale.