Corsa ad aggiornare Firefox, la sicurezza del browser è a rischio: ecco perché

Attenzione agli aggiornamenti di Firefox. Chiunque utilizzi questo browser dovrebbe affrettarsi ad effettuare gli aggiornamenti, perché la sicurezza del motore di ricerca è a rischio. A lanciare l'avviso è stata la stessa Mozilla, l'organizzazione senza fini di lucro che ha realizzato il primo browser alternativo. Tutti gli utilizzatori dovrebbero fare gli aggiornamenti entro il 14 marzo 2025.

Il rischio è quello di riscontrare seri problemi di funzionalità. Sembra che tutto sia dovuto a un certificato root in scadenza, con il rischio che si scateni una certa confusione, che purtroppo non è nuova nella storia del motore di ricerca, perché già nel 2019 accadde qualcosa di simile. I certificati root sono essenziali per la sicurezza della navigazione online, pertanto è bene agire tempestivamente. Privato di questi certificati, infatti, Firefox non è in grado di verificare l'autenticità della pagine web, o delle estensioni, che potrebbero essere disattivate proprio per questo motivo. Si temono anche malfunzionamenti di altro tipo, anche in quei casi in cui viene richiesta la verifica. Anche il servizio di streaming relativo a quei contenuti protetti da DRM potrebbe essere a rischio. Chiaramente il problema riguarderà tutti i dispositivi che si servono di Mozilla Firefox. Le uniche versioni che non dovrebbero riscontrare problemi sono quelle che girano su iOS.

Cosa fare per risolvere i problemi? I tecnici di Mozilla stanno suggerendo agli utilizzatori del browser di provvedere al più presto ad effettuare l'aggiornamento. Bisognerebbe aggiornare la versione 128 di Firefox, quella lanciata il 9 luglio 2024. Procedendo in questo modo si dovrebbe riuscire a correggere la problematica segnalata, oltre ad ottenere delle migliorie in ambito della sicurezza della navigazione. Dunque, via all'installazione della versione Firefox 131.0.3, già a disposizione degli utenti.

Aggiornare in

questo caso è fondamentale: non farlo potrebbe portare a seri problemi nel corso della navigazione. Problemi che - si teme - potrebbero aumentare man mano che ci avviciniamo alla scadenza del