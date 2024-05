Cosa significa la chat fissata su WhatsApp e cosa cambia quando viene impostata

Recentemente WhatsApp ha lanciato una funzione molto interessante, ossia quella che permette di fissare in alto le chat. Grazie ad essa, la fruizione dell'app di messaggistica da parte degli utenti migliora considerevolmente, poiché permette di trovare più rapidamente le chat con i contatti con cui si messaggia più spesso.

Ma in pratica come funziona? Una chat fissata in alto, molto semplicemente, rimane sempre in cima alla lista nella home di WhatsApp, senza quindi seguire il naturale ordine cronologico di interazione con i contatti. Come tutti gli utenti si saranno sicuramente accorti, normalmente la chat più in alto nel menù è quella con la persona con cui si è scambiato l'ultimo messaggio. Bene, con questa funzione il sistema cambia: le chat fissate, infatti, saranno sempre le prime ad apparire, alternandosi con lo stesso criterio di quelle normali, ossia in ordine cronologico.

WhatsApp: come fissare in alto le chat su iPhone

Per fissare in alto le chat di WhatsApp su iPhone è necessario aprire l'applicazione e scegliere quella di proprio interesse. Fatto ciò, è sufficiente scorrere su di essa da sinistra verso destra e premere "Fissa" (la puntina). In questo modo la conversazione apparirà sempre per prima. In alternativa, qualora si cambi idea, basta ripetere lo stesso passaggio e scegliere "Non fissare" (la puntina sbarrata). Ogni utente può fissare un massimo di tre chat per volta. Qualora un utente provi a fissarne una quarta apparirà in sovraimpressione un messaggio che ricorda che ciò non è possibile.

WhatsApp: come fissare in alto le chat su Android

Il procedimento per fissare in alto su WhatsApp una chat su Android è molto simile a quello già visto per iPhone. In questo caso, invece che scorrere sulla chat d'interesse da sinistra verso destra è sufficiente tenerci premuto e premere sulla puntina in alto. Al contrario, per disancorare una conversazione basta selezionarla nuovamente e selezionare la puntina sbarrata.

WhatsApp: come fissare in alto le chat su PC

WhatsApp permette di fissare in alto le chat anche su PC, sia da web che da app. Il procedimento è sempre lo stesso. Bisogna fare l'accesso alla piattaforma attraverso il QR code, scegliere la chat che si vuole fissare, premere il tasto destro sulla chat desiderata e premere "Fissa in alto".

Se si cambia idea, è sufficiente ripertere il procedimento e selezionare "".