Duolly, l'intelligenza artificiale italiana che rivoluziona l'accesso a internet

Un’invenzione made in Italy, e questa è già una notizia. Si chiama Duolly, ed è un'applicazione di intelligenza artificiale sviluppata da Fiven che promette di cambiare per sempre il modo in cui interagiamo con le piattaforme digitali. Grazie a un approccio ibrido, trasforma ogni sito web, eCommerce, intranet e piattaforma digitale in un'interfaccia conversazionale intuitiva e immediata. Ed è qui che, appunto, sta l’innovazione.

Duolly infatti rappresenta un passo avanti nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale, e si può dire che la rende ancor più intelligente eliminando le complessità della navigazione tradizionale. Con questa tecnologia, gli utenti non devono più cercare tra menu e documenti: basta fare una domanda e ottenere risposte immediate. A differenza di altri chatbot generativi, si basa esclusivamente su contenuti certificati dall’azienda, garantendo risposte affidabili e prive di errori.

Valerio D’Angelo, CEO di Fiven, sottolinea il valore rivoluzionario del progetto: “Ogni giorno miliardi di persone perdono tempo nella ricerca di informazioni online. Duolly cambia completamente questa dinamica: non serve più cercare, basta chiedere”

AI Ibrida: generativa e simbolica

La tecnologia di Duolly si distingue per l’adozione di un’intelligenza artificiale ibrida, che combina:

AI Generativa , per conversazioni fluide e personalizzate;

, per conversazioni fluide e personalizzate; AI Simbolica, che garantisce coerenza, rispetto delle regole aziendali e totale affidabilità.

Questa architettura garantisce un equilibrio perfetto tra automazione e controllo, evitando i rischi di allucinazioni tipici dei modelli di linguaggio generativi. Duolly si integra istantaneamente con qualsiasi piattaforma esistente, senza la necessità di modifiche strutturali. E la sua capacità di personalizzazione consente alle aziende di definire tono di voce, percorsi e obiettivi, creando un assistente virtuale in perfetta sintonia con il brand.

Alessandro Ilarda, Chief Digital Officer di Fiven, spiega: “Abbiamo creato un sistema che si adatta a ogni ambiente digitale, senza bisogno di riprogettazioni. Questo consente alle aziende di ottenere subito valore, migliorando l’esperienza degli utenti e massimizzando l’efficienza operativa”.

I benefici concreti

Oltre a migliorare l’interazione con gli utenti, Duolly offre questi vantaggi:

Aumento delle conversioni : migliora le performance di vendita e lead generation.

: migliora le performance di vendita e lead generation. Riduzione dei costi operativi : automatizza le risposte a domande frequenti, liberando risorse umane per attività a maggiore valore aggiunto.

: automatizza le risposte a domande frequenti, liberando risorse umane per attività a maggiore valore aggiunto. Miglioramento della produttività interna : riduce il tempo speso nella ricerca di informazioni aziendali.

: riduce il tempo speso nella ricerca di informazioni aziendali. Maggiore soddisfazione del cliente : garantisce risposte rapide, coerenti e affidabili 24/7.

: garantisce risposte rapide, coerenti e affidabili 24/7. Flessibilità tecnologica : permette alle aziende di scegliere e cambiare il modello AI più adatto alle proprie esigenze.

: permette alle aziende di scegliere e cambiare il modello AI più adatto alle proprie esigenze. Scalabilità immediata: si integra senza impatti sull’infrastruttura esistente.

Duolly, come detto, è un prodotto interamente sviluppato in Italia, ed è frutto di un investimento di oltre 6 milioni di euro in ricerca e sviluppo negli ultimi sei anni. Fiven, con i suoi 400 professionisti e quattro sedi nel Paese, guida questa rivoluzione per rendere l'intelligenza artificiale uno strumento concreto per le aziende italiane ed europee. Per Diego D’Angelo, Co-CEO di Fiven, “questa tecnologia non solo migliora l’accessibilità alle informazioni, ma lo fa nel pieno rispetto della sicurezza e dell’affidabilità. Il nostro obiettivo è portare Duolly nelle aziende di medie e grandi dimensioni in Europa e, in seguito, espandere il nostro impatto a livello globale.”

La sua introduzione, in pratica, segna un’evoluzione fondamentale: il passaggio dalla navigazione alla conversazione. Questa trasformazione rende internet più accessibile, veloce ed efficiente, migliorando la produttività aziendale e l’esperienza utente.

Con la sua capacità di adattarsi e crescere insieme alle esigenze delle aziende, Duolly rappresenta insomma il perfetto connubio tra tecnologia avanzata e ingegno italiano. Un’innovazione destinata a cambiare il modo in cui interagiamo con il digitale, rendendolo finalmente un servizio davvero intelligente per tutti.