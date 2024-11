Ti è sparita una nota dall'iPhone? Ecco cosa fare per ripristinarla

Ascolta ora 00:00 00:00

Allarme fra i possessori di iPhone, che di recente hanno visto sparire i propri promemoria dall'app Note. Si tratta di un problema riscontrato da diversi utenti, tanto che la stessa Apple si è vista costretta a intervenire. Come spiegato da diversi portali online che si occupano di tecnologia, sembra che a causare il disguido sia stato l'aver accettato i nuovi termini di servizio di iCloud sull'iPhone. Sarebbe stata questa procedura a innescare il bug che ha messo fuori uso l'applicazione Note su iPhone.

A quanto pare ciò avviene a seguito dell'aggiornamento di iOS 18, ma, per quanto le Note sembrino scomparse, in realtà l'iPhone non le ha eliminate. I dati, infatti, rimangono su iCloud, il problema è che l'applicazione Note non si sincronizza in maniera corretta, generando il problema che sta preoccupando numerosissimi utenti che fra i promemoria avevano salvato anche informazioni importanti. Prima ancora della soluzione proposta dal colosso di Cupertino, gli utilizzatori più esperti sono riusciti a risolvere sincronizzando le loro Note da iCloud.

Successivamente è poi arrivata anche la soluzione di Apple. L'azienda ha rilasciato un documento ufficiale in cui non spiega cosa sia effettivamente successo, ma offre una soluzione molto simile a quella non ufficiale. Anche Apple ha fatto sapere che i contenuti "perduti" possono essere facilmente recuperati tramite la sincronizzazione automatica di iCloud.

Va detto che non tutti i possessori di iPhone hanno riscontrato questo problema. Nel caso in cui non siano più visibili le Note, allora basta seguire questi semplici passaggi. Si deve aprire l'app Impostazioni e da lì accedere alla sezione iCloud. A questo punto si deve scegliere Note e assicurarsi che la voce "Sincronizza questo dispositivo" sia attiva. Una volta fatto si può andare a verificare di persona, vedendo se le Note sono ricomparse. Nel caso in cui i promemoria non fossero ancora visibili, allora viene suggerito di riavviare il proprio dispositivo, sia questo un iPhone, o un iPad o un Apple Vision Pro. Una volta riavviato è necessario controllare di nuovo.

Purtroppo sembra che quello delle Note non sia l'unico problema ad essere stato segnalato. Alcuni utenti hanno parlato di impossibilità ad accettare i nuovi termini di iCloud.

Impossibile completare l'azione

Durante l'operazione comparirebbe il messaggio di errore "". Per risolvere questo problema, l'azienda di Cupertino consiglia diil dispositivo fino all'ultima versione di iOS.