Una nuova funzione per Facebook: come funziona e come disattivarla

Facebook sta rilasciando una nuova funzione che permette agli utenti di gestire la cronologia dei link che hanno visitato durante l'utilizzo dell'app su iOS e Android. Questa funzione ha fatto molto parlare di sé poiché, secondo molti, si tratterebbe dell'ennesimo tentativo della piattaforma di Mark Zuckerberg di sfruttare i dati degli utenti. Attualmente è ancora in fase di rilascio, ma quando sarà disponibile potrà essere attivata e disattivata in qualsiasi momento in pochi semplici passaggi.

Come funziona la cronologia dei link sull'app di Facebook

Secondo quanto si legge nel Centro assistenza di Facebook, la cronologia dei link è "un elenco dei siti web che l'utente ha visitato sul browser mobile di Facebook negli ultimi 30 giorni". Quando la funzione è attiva, si legge sempre su Facebook, tutti i link toccati e visitati nel browser mobile sono salvati al suo interno per un mese. Al contrario, quelli visitati nelle chat dell'app Messanger non vengono conservati. I dati raccolti sono utilizzati dalla piattaforma per "migliorare le inserzioni sulle tecnologie di Meta". In poche parole per profilare gli utenti e fornire loro pubblicità più in linea con le ricerche.

Come disattivare il salvataggio della cronologia dei link

Attraverso il suo portale deputato all'assistenza dei clienti, Facebook ha già spiegato come attivare e disattivare il salvataggio della cronologia dei link, nonostante la funzione non sia ancora disponibile per tutti gli utenti. Su Android è necessario toccare un link qualsiasi nell'app, così da aprire il browser mobile di Facebook. A questo punto bisogna toccare i tre punti disposti orizzontalmente che si trovano all'interno della pagina ed accedere alle impostazioni. Infine, è sufficiente disattivare la funzione "Consenti la cronologia dei link" e successivamente "Non Consentire" per confermare. La procedura funziona in maniera analoga anche su iPhone.

Dal momento in cui la funzione viene disattivata, Facebook si impegna a non conservare più i dati di navigazione e a eliminare la cronologia, tuttavia, come si legge dal sito, la procedura completa potrebbe richiedere fino a 90 giorni.