Inizia la scuola: quale Pc comprare per studiare? 5 modelli sotto i 400 euro

Manca ormai poco al suono della prima campanella del nuovo anno scolastico per milioni di studenti: ogni Regione si regolerà in maniera autonoma ma non si andrà oltre il 15 settembre. Famiglie e ragazzi si stanno organizzando con l'acquisto del materiale necessario ma non possono ormai mancare nemmeno i Pc: ecco una carrellata dei migliori in relazione al rapporto qualità-prezzo che si trovano adesso in circolazione spendendo una cifra non superiore a 400 euro.

I prodotti Hp

Attualmente presenta uno sconto del 30% e si può acquistare a 299 euro, ecco l'Hp - Pc 15s-fq0012sl, Intel Celeron N4120: presenta un sistema operativo Windows 11 Home in modalità S, ottimizzato per la sicurezza. Il processore è Intel Celeron N4120 in grado di raggiungere una velocità fino a 1,1 GHz. Dotato di 8 Gb di Ram integrata e non espandibile, ha un display da 15,6 pollici e la tastiera "Full Size" con tastierino numerico integrato completo. Ideale per studenti che non vogliono spendere molti soldi, è utile anche per la sua autonomia in grado di raggiungere nove ore e 30 minuti.

I prodotti Samsung

Tra i Pc che rientrano tra le caratteristiche sopra elencate ecco il Samsung Chromebook 4+: si tratta di un portatite Chromebook che possiede un sistema operativo Google Chrome Os basato su browser, alimentato dal Cloud che si avvia in pochi secondi. Anche questo personal computer può essere ideale per gli studenti che lavorano a progetti lunghi grazie alla capacità della propria batteria. Con un comando vocale si può "interrogare" Google chiedendo le risposte che si cercano. Attualmente, il prezzo di listino è di 386 euro.

I prodotti Asus

Un altro valido prodotto attualmente venduto a 369 euro è il Pc Asus X509JA-EJ026T, computer portatile da 15,6 pollici: il disco rigido è di 256 gb e monta una memoria Ram da 4 Gb. Il sistema operativo è Windows 10 e la velocità Cpu è pari a 3,4 GHz. Anche in questo caso è molto gettonato tra gli studenti in base al rapporto qualità-prezzo e ai pareri positivi degli utenti che lo hanno acquistato in precedenza.

I prodotti Bigmachine

Commerciato in vari colori, a 228 euro è possibile acquistare il Bigmachine Windows 10, computer portatile mini da 2 Gb di Ram, 32 gb di spazio che supporta schede Tf fino a 256gb. Apprezzato per prestazioni e velocitò, possiede un'uscita mini-Hdmi dando la possibilità di collegare il mini laptop alo schermo della tv. Ha una batteria da 6000 Mah capace di riprodurre video per 4-5 ore di seguito. Il display è Full Hd da 10,1 pollici, mouse ottico con caricabatterie e portachiavi a Led inclusi.

I prodotti Wozifan

Un Pc molto utile per gli studenti è il modello Wozifan Notebook W5 Windows PC Portatile da 14 pollici dotato di prestazioni del processore Intel N4020 Dual-Core con ottime velocità. In grado di tenere aperte più app, schede e video del browser senza problemi, garantisce un intrattenimento coinvolgente tra giochi, lavoro e studio. La batteria è da 5000 Mah, può rimanere in standby fino a 200 ore consentendo 5-6 ore di riproduzione video. La Ram è di 6 Gb, possiede supporto per collegare fino a 128 Gb di spazio di archiviazione esterno e un Tb di espansione Ssd.