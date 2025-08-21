Insta360 GO Ultra: la nuova action cam per professionisti e creativi

Insta360 è sinonimo di action cam e la nuova la GO Ultra fa parte della gamma di dispositivi compatti con dimensioni ultra-ridotte, funzioni avanzate e tecnologia indossabile. Si tratta insomma, come dice l’azienda, di un prodotto pensato per “vlogger, famiglie che vogliono condividere attimi preziosi e viaggiatori che esplorano nuove prospettive”. Ed in effetti, viste le sue dimensioni portatili e le sue qualità, appare come la soluzione ideale per chi cerca qualità professionale, facilità d’uso, funzionalità intelligenti e creative. Vediamo le sue caratteristiche.

L’evoluzione della specie GO di Insta360

GO Ultra nasce per racchiudere le innovazioni delle serie Ace e X, portandole nel formato preferito dai content creator. Il nuovo sensore da 1/1.28", ben il 221% più grande rispetto alla precedente generazione, garantisce una qualità d’immagine pro, mentre il chip AI da 5nm assicura elaborazioni fluide e ottimizzazione intelligente di foto e video.

Questa action cam, inoltre, propone lo standard 4K60fps come nuovo riferimento per i dispositivi tascabili. La modalità PureVideo, alimentata da algoritmi AI avanzati, migliora la luminosità e riduce il rumore visivo, rendendo possibili riprese nitide anche di notte o in condizioni di luce sfavorevole. Mentre le modalità Active HDR e FreeFrame aggiungono versatilità alla la gamma ampia di formati video e foto.

Indossabile e versatile

Altra caratteristica interessante è il peso di soli 53 grammi in una misura simile a quella di uno smartwatch. GO Ultra può essere indossata comodamente grazie al suo ciondolo magnetico, oppure fissata su qualsiasi superficie metallica tramite base magnetica integrata. Viene proposta con una linea di accessori, con l’Easy Clip magnetica che consente riprese in prima persona senza utilizzare le mani. La videocamera offre anche la funzione di streaming Bluetooth in tempo reale verso l’Action Pod, che integra un touchscreen direzionale da 2,5".

Funzioni intelligenti

Riguardo alla batteria l’autonomia garantita fino a 70 minuti (che aumenta a 200 minuti con l'Action Pod), mentre la ricarica rapida arriva all’80% in soli 12 minuti. Lo storage è completamente estendibile: invece della memoria fissa, GO Ultra accetta microSD removibili fino a 2TB. Il tutto garantissce riprese anche in condizioni estreme, visto che il dispositivo resiste fino a 10 metri di profondità (grazie all’impermeabilità IPX8) e a un intervallo di temperature da -20°C a 40°C. Reagendo in tempo reale alle variazioni di luce grazie al nuovo sensore ambientale integrato.

Dopo aver effettuato le riprese, l’app Insta360 aggiornata facilita ogni fase del lavoro, anche grazie all’IA: editing automatico, effetti, transizioni e musiche si aggiungono in pochi tocchi. I ciclisti possono integrare dati GPS, velocità e frequenza cardiaca dai servizi compatibili come Strava direttamente nei video. E nuova è anche la funzione "Momenti in Famiglia", che raccoglie automaticamente le clip più emozionanti in un album digitale.

Prezzo e disponibilità

Insta360 GO Ultra è in vendita da oggi al prezzo di 429

euro, con un kit standard che include la videocamera, l’Action Pod, cordino di sicurezza, Easy Clip magnetica, ciondolo magnetico, cavo USB-C e protezione lenti. Le colorazioni disponibili sono nero notte e bianco artico.