Instagram rivoluziona le chat: così si cambia lo sfondo

Instagram ha rilasciato recentemente una nuova funzione molto simpatica. Grazie ad essa ora è possibile cambiare lo sfondo delle chat. Fino a poco tempo fa lo sfondo delle conversazioni private di Instagram - conosciute anche come Direct Message (DM) - poteva essere di soli due colori: bianco o nero. Adesso invece è possibile scegliere fra un mare di possibilità e rendere questo spazio colorato e divertente.

Instagram: come cambiare lo sfondo delle chat su Android e iOS

Cambiare lo sfondo delle chat di Instagram su Android e iOS è molto semplice. Per farlo è fondamentale innanzitutto scaricare l'app e assicurarsi che questa sia stata correttamente aggiornata. È poi necessario andare nella sezione deputata ai messaggi diretti, ossia quella a cui si accede premendo sulla freccia in alto a destra sulla homepage. A questo punto bisogna selezionare una chat qualsiasi e accedere alle relative impostazioni. Tra queste, oltre a "Controlli della chat" e "Privacy e sicurezza" si troverà anche la sezione "Tema". Aprendola, è possibile scegliere fra decine di sfondi diversi, sia particolari - dedicati a sport, artisti, tematiche sociali ecc. - sia monocromatici e semplici. Una volta selezionato il tema che si preferisce, la chat cambierà sfondo. Ogni chat può avere un colore diverso e ogni utente può cambiare e mettere quello che preferisce.

Temi disponibili per le chat di Instagram

Instagram: come cambiare lo sfondo delle chat da PC

Per il momento, non è ancora possibile cambiare lo sfondo delle chat dalla versione web di Instagram sul PC. La funzione attualmente è disponibile solamente per Android e iOS e non è ancora stata implementata per questo supporto. Coloro che desiderano cambiare lo sfondo sono obbligati a farlo utilizzando lo smartphone. È tuttavia possibile pensare che in futuro questa funzione verrà aggiunta anche per la versione web.