L'app Io diventa It Wallet: patente e tessera sanitaria arrivano sul telefoino | La guida

Ci sono importanti novità su It Wallet, il sistema integrato all'interno dell'app Io chiamato a svolgere la funzione di portafoglio digitale. Da questo mese, infatti, un campione selezionato di italiani potrà iniziare a caricare al suo interno alcuni documenti. Prima di vedere di quali si tratta, ripercorriamo brevemente la sua storia per capire come funziona.

Che cos'è It Wallet

It Wallet è un portafoglio digitale in grado di contenere carte di pagamento e documenti (la patente, la tessera sanitaria, eccetera) e sta per diventare disponibile in Italia. Per il momento (anche se per poco) non è ancora disponibile. Tuttavia, quando lo sarà - si stima gennaio 2025 - tutti i cittadini maggiorenni potranno portare con sé i documenti in versione digitale.

A questo progetto, varato lo scorso marzo con un decreto Pnrr, ha lavorato il Dipartimento di Innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinato dal Sottosegretario Alessio Butti. Per la sua messa a terra sono stati stanziati fondi per circa 100 milioni di euro per tre anni. A proposito del progetto, il Sottosegretario ha affermato che si tratta di «una pietra miliare nel percorso di digitalizzazione dell’Italia».

It Wallet, cosa cambia a luglio

Inizialmente, la principale novità in arrivo non interesserà tutta la popolazione, ma soltanto una piccola parte. Un campione ridotto di persone, infatti, a partire dal 15 luglio riceverà una notifica sull'app Io che contiene It Wallet e potrà iniziare a caricarci alcuni documenti. In questa prima fase potranno essere caricate la tessera sanitaria, la carta europea per la disabilità e la patente. In futuro - pare a partire dal 2025 - si potranno caricare anche la tessera elettorale, il passaporto, i titoli di studio, eccetera.

Per effettuare il caricamento dei documenti sarà necessaria la già menzionata app Io, disponibile sui principali store. Ad essa si accede utilizzando lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o la Cie (Carta di identità elettronica). Ciò comunque dovrebbe cambiare nel prossimo futuro, poiché It Wallet diventerà un'app a sé stante.

Qualora non foste selezionati per questo primo test di It Wallet previsto per luglio 2024, non demordete: ci sarà un secondo test a settembre - ottobre che dovrebbe coinvolgere un maggior numero di persone.

Per cosa si può usare It Wallet

Oltre che conservare i documenti, It Wallet permetterà di effettuare dei pagamenti digitali. Per riuscirci, il sistema si appoggerà a PagoPA, già presente all'interno di Io. Non è da escludere, inoltre, che in futuro vengano resi possibili anche pagamenti più all'avanguardia, come quelli con Satispay, con QR code o simili.

I documenti conservati all'interno del portafoglio digitale, è fondamentale ricordarlo, avranno un pieno valore legale: potranno essere esibiti su richiesta delle Forze dell'ordine, per accedere al proprio Fascicolo sanitario nazionale o per prenotare visite.

Insomma, quando arriverà, It Wallet porterà con sé un'importante rivoluzione che consentirà alle persone di viaggiare più sicure e leggere.

Quelle più tradizionaliste, comunque, non hanno niente da temere: il nuovo sistema

Nel 2026, poi, il portafoglio digitale sarà integrato con l'Eudi Wallet (European Digital Identity Wallet), ossia la sua versione europea.