MSI Prestige 16 AI B1M, il portatile per il lavoro con prestazioni da gaming

Ascolta ora 00:00 00:00

Elegante, pulito, ma soprattutto professionale. Un portatile versatile, capace di rispondere a molte esigenze. E capace di supportare le intelligenze artificiali generative. Stiamo parlando del Prestige 16 AI Evo B1M, il laptop di MSI che abbiamo potuto testare.

Quello che colpisce fin da quando lo togliamo dalla scatola è la fattura dei materiali: la scocca in magnesio e alluminio restituisce anche al tatto solidità e resistenza, nonostante lo spessore da soli 18,95mm, il peso di 1,5 chili è coerente per un portatile da 16 pollici, il coperchio ha la giusta resistenza e si apre senza scatti.

Il target è chiaro fin dal design senza fronzoli che lo caratterizza: si tratta di un notebook dedicato al mondo business, adatto a chi ha bisogno di grandi prestazioni e di un prodotto sottile, solido e facilmente trasportabile. E sotto la scocca nasconde una tecnologia che non delude: un processore Intel Core Ultra 7 155 H e un Intel AI Boost, una Npu (Neural Processing Unit) integrata capace di accelerare i processi di calcolo dell'intelligenza artificiale. A questo si aggiunge un disco SSD da un terabyte e 16 Gb di ram.

Il display, la tastiera, il touchpad

Ma è il display OLED da 16 pollici uno dei punti di forza di questo laptop. Con una cornice quasi inesistente, ha una proporzione di 16:10. Questo vuol dire che si ha uno schermo molto più ampio dei classici 16:9 a cui siamo ormai abituati. Peccato solo che non sia touchscreen. Non solo. Un coperchio più ampio si traduce in maggiore spazio anche per le braccia, il che rende il lavoro molto più confortevole. Bella e molto funzionale la tastiera, grande e retroilluminata, con tastierino numerico e tasti fisici che rispondono bene e permettono una scrittura fluida fin dal primo utilizzo. Notevole il touch pad grande e responsivo, con una buona sensibilità e facilità d'uso.

La batteria e le porte

Anche se nella confezione troviamo un alimentatore con presa Usb-C decisamente poco ingombrante, dimenticarlo non è mai stato un problema durante il nostro test. Con una batteria da 99.9 WHr, infatti, siamo riusciti ad arrivare a sera senza dover mai ricaricare dopo un'intera giornata di lavoro. Le ventole piazzate sulla base fanno sì che il Prestige 16 Evo AI B1m scaldi un pochino, ma mai in modo eccessivo. Il portatile è dotato di Bluetooth v5.4, WiFi 7 e le classiche porte tra cui due DisplayPort e un lettore di Sd card. Soltanto una la porta Usb 3.2. Per quanto riguarda la sicurezza, non manca il lettore di impronte digitali che ci è sembrato pratico e funzionale.

Il giudizio finale

Il prezzo consigliato per il Prestige 16 AI Evo B1 si aggira intorno ai 1600 euro, ma si trova in offerta negli store anche a qualche centinaia di euro in meno. Un prezzo più che conveniente per un portatile dalle alte prestazioni. Soprattutto perché integra una scheda grafica Intel Arc pensata per il gaming (e quindi adatta anche ai programmi di grafica e disegno cad) mantenendo un design sobrio.

Tutto questo lo rende perfetto per chi ha bisogno di un dispositivo dalle grandi performance anche in vista di un uso sempre più comune dell'intelligenza artificiale. La solidità dei materiali, la leggerezza e la batteria lo rendono un'ottima scelta anche per chi lavora in mobilità o ha bisogno di trasportare spesso il proprio notebook.