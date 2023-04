Nasce l'album comune: cosa porterà la nuova funzione su Instagram

Il celebre social network Instagram ha aggiunto una nuova funzionalità per gli utenti, i quali potranno da ora in poi condividere con amici e contatti la creazione di un "album" comune: l'applicazione consentirà di dare vita a una raccolta collaborativa di immagini alla cui crescita tutti potranno partecipare inserendo i propri scatti.

Album condiviso

È stato lo stesso team creativo di Instagram a diffondere ufficialmente la notizia tramite un post caricato su Twitter, spiegando rapidamente ai fruitori della app i semplici passaggi per salvare foto e video all'interno di una raccolta condivisa. Dopo aver selezionato il file pubblicato sul social, sarà sufficiente selezionare l'icona a forma di segnalibro e quindi individuare l'album in cui inserirlo. Questi album condivisi potranno quindi contenere non solo le foto personali ma anche quelle di altri utenti: sarà possibile aggiungere un numero massimo di 250 profili a una singola raccolta, condivisibile anche tramite chat con uno specifico link dedicato. Dopo questo passaggio ogni utente che partecipa alla chat sarà in grado di collaborare alla raccolta, e potrà scegliere di aggiungere o di cancellare foto/video dall'album comune.

"Un modo divertente per scambiare idee o condividere post divertenti con gli amici" , ha commentato il celebre portale The Verge. Nel sito viene specificato inoltre che nel momento in cui dalla propria bacheca viene eliminata una foto inserita in una raccolta condivisa, essa sparirà ovunque dal social, risultando inesistente anche per gli amici o i contatti con cui si condivide la crescita dell'album.

Il celebre social network ideò la funzione per creare gli album nel 2017: traendo ispirazione da Pinterest, Instagram diede allora per la prima volta ai suoi utenti la possibilità di creare delle raccolte personali diversificate per razionalizzare e organizzare in categorie distinte i contenuti che si intendevano salvare.

Ovviamente la possibilità di creare una raccolta in collaborazione coi propri amici amplia la possibilità di interagire per favorirne la crescita. "Una volta creata una raccolta collaborativa" , commenta il capo di Instagram Adam Mosseri con un video caricato sul social, "le persone con cui hai condiviso tale raccolta riceveranno una notifica nei loro messaggi" . "Le persone aggiunte a una chat di gruppo esistente potranno anche visualizzare le raccolte già incluse in quella chat" , puntualizza ancora. "Se qualcuno viene rimosso o lascia una chat, non sarà più in grado di visualizzare una raccolta collaborativa appartenente a quella conversazione" , conclude Adam Mosseri.