Il "Netflix" della tecnologia: così lo smartphone diventa sostenibile

Un po’ come Netflix, ma per avere in cambio della tecnologia. È questa la filosofia di Subbyx, un marchio che parte dalla parola “subscription” e che, appunto, vuol dire sottoscrivere un abbonamento per avere l’oggetto tech del desiderio. Un approccio al mercato diverso rispetto a quello tradizionale, spiega Filippo Rocca (CEO e fondatore dell’azienda), “perché tutte le formule esistenti tendono a sempre alla forma finanziaria, in base a quanto ti vai a impegnare ti viene proposta una rata congruente. Noi facciamo l’inverso: l’asset resta nella nostra proprietà, e questo ci permette di dare all’utente un utilizzo sereno del dispositivo”.

I risultati premiano questo modello: a poco più di un anno dal lancio, la startup italiana già quasi 12mila abbonamento attiva ed ora ha inaugurato il restyling completo del proprio sito web (subbyx.com) con l’introduzione delle Subbyx Box, una nuova modalità di accesso alla tecnologia che sposta l’attenzione dal possesso all’esperienza. Insomma: il nuovo sito non è solo estetica, ma una trasformazione strategica ideata e realizzata internamente per migliorare l’esperienza utente e rendere la navigazione più personalizzata, tenendo sempre in primo piano i concetti di semplicità, sostenibilità e accessibilità.

La Subbyx Box si va aggiungere alle due formule già esistenti chiamate Johnny e Teddy, “che poi sono due modelli di abbonamento che vengono incontro alle necessità del cliente – spiega ancora Rocca -: nel primo caso si paga una rata fissa e ogni anno garantiamo il cambio del prodotto con quello della generazione successiva; nel secondo la rata progressiva scende seguendo il calo del valore del prodotto”. Tutto questo aggiungendo l’intelligenza artificiale Subl!me, che diventa parte centrale dell’interazione con l’utente. Un assistente digitale pensato per offrire un supporto immediato, oggettivo e su misura nella scelta del servizio o del dispositivo più adatto alle proprie esigenze: “La cosa che mi ha colpito è che ancora oggi l’80% delle vendite si fa attraverso un canale fisico. Subl!me è il nostro modo di semplificare il processo decisionale: si ispira al comportamento reale degli utenti, che cercano consigli online e confrontano decine di opzioni prima di acquistare un prodotto”.

Si diceva poi di Subbyx Box, l’altra novità. In questo caso la filosofia è “scegli di non scegliere”, ovvero: basta selezionare una fascia di esperienza (Base, Plus o Premium), indicare alcune preferenze (come dimensione dello schermo, memoria o sistema operativo) e definire un budget mensile. A quel punto sarà poi Subbyx a selezionare e inviare il dispositivo perfetto, garantendo performance adeguate, qualità ricondizionata certificata e fino al 30% di risparmio rispetto ai classici abbonamenti a catalogo. Il servizio “Box” è attualmente disponibile per smartphone Android e Apple ricondizionati, ma comunque Subbyx ha nella sua offerta non solo anche pc o tablet, ma anche prodotti audio o che spaziano nel mondo della smart home e del beauty.

“L’obbiettivo – spiega ancora Rocca – è creare un circuito economico intelligente e sostenibile: il prodotto nuovo entra nel nostro magazzino solo ad abbonamento avviato e sui ricondizionati ci impegniamo a essere bravi a rimetterli in circolazione il più possibile”. Insomma: non è più una questione di acquisto, ma di accesso fluido e su misura a ciò di cui abbiamo davvero bisogno. Un modello destrutturato e vincente, come Netflix insegna.